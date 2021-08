Próbowała ratować "amerykańskiego lekarza wojskowego". Policjanci ostrzegali, nie posłuchała

Policjanci z Konstancina-Jeziorny kilka dni temu zostali wezwani do jednego z banków. Powodem interwencji był podejrzany - w ocenie pracowników placówki - przelew, którego chciała dokonać 50-letnia kobieta. - Funkcjonariusze ustalili, że od kilku miesięcy przy użyciu jednego z komunikatorów internetowych była ona w kontakcie z "amerykańskim lekarzem", który bierze udział w misji wojskowej w Jemenie. Z jej relacji wynikało, że jest on na pierwszej linii walk. Codziennie jego życie jest zagrożone i pragnie on przyjechać z tej wojny do niej do Polski - relacjonuje rzecznik piaseczyńskiej komendy, nadkomisarz Jarosław Sawicki.

Jak dodaje, "amerykański lekarz" podpowiedział kobiecie, by zwróciła się do kwatery głównej amerykańskiej armii i napisała w jego sprawie list do generała, by ten zwolnił go z dalszej służby: - Kobieta uczyniła to, wysyłając prośby na podawane jej adresy. W odpowiedzi otrzymała informację, że jej prośba zostanie uwzględniona, jednak musi wnieść opłatę tranzytową w wysokości 20 tysięcy złotych, co też uczyniła w lipcu tego roku.