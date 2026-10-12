Okolice Kradzieże psów i włamanie. Złodziej w rękach policji Oprac. Alicja Glinianowicz |

Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło na początku października w Ojrzeniu niedaleko Ciechanowa. "44-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego wykorzystał fakt, że dom nie był zamknięty i ukradł znajdującą się w nim biżuterię oraz kluczyki do samochodu. Następnie zabrał z terenu posesji Nissana i odjechał" - podała podkom. Magda Sakowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

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W aucie skradziona biżuteria i pies

44-latek został zatrzymany. "Podczas sprawdzania samochodu policjanci znaleźli skradzioną biżuterię oraz psa. Jak się okazało, zwierzę zostało skradzione dzień wcześniej z Ciechanowa" - doprecyzowała policjantka.

Mężczyzna odpowie za kradzież oraz kradzież z włamaniem. To nie pierwsze zarzuty, które w ostatnim czasie usłyszał 44-latek. W ciągu kilku tygodni służby przedstawiły mu trzy inne zarzuty dotyczące kradzieży psów. We wszystkich tych przypadkach zwierzęta wróciły do swoich właścicieli. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie tymczasowym.