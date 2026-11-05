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Mazowieckie

Pieszy zginął na drodze. Policja: przechodził w miejscu niedozwolonym

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Wypadek w Ujrzanowie
Mimo zaostrzenia przepisów, rośnie liczba ofiar wypadków. Władze szykują szeroki pakiet zmian w prawie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tygodnik Siedlecki
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Tragiczny wypadek pod Siedlcami (Mazowieckie). Nie żyje pieszy potrącony przez kierującą Peugeotem. Według policji, mężczyzna przechodził w miejscu niedozwolonym.

Chwilę po godzinie 18 w Ujrzanowie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letnia kobieta kierująca samochodem marki Peugeot potrąciła pieszego, którego tożsamość na chwilę obecną nie została ustalona" - przekazała w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

"Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć" - dodała.

Wypadek w Ujrzanowie
Wypadek w Ujrzanowie
Wypadek w Ujrzanowie
Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki
Wypadek w Ujrzanowie
Wypadek w Ujrzanowie
Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki
Wypadek w Ujrzanowie
Wypadek w Ujrzanowie
Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki
Wypadek w Ujrzanowie
Wypadek w Ujrzanowie
Źródło zdjęcia: Tygodnik Siedlecki
Wypadek w Ujrzanowie
Wypadek w Ujrzanowie
Źródło zdjęcia: Policja Siedlce

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Ale policja już zdążyła podać wstępne ustalenia, wedle których "pieszy ubrany był w ciemną odzież, nie posiadał elementów odblaskowych i przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym".

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Mundurowi proszą kierowców o wybieranie alternatywnych tras przejazdu i stosowanie się do poleceń służb.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicja
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