Pieszy zginął na drodze. Policja: przechodził w miejscu niedozwolonym
Chwilę po godzinie 18 w Ujrzanowie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letnia kobieta kierująca samochodem marki Peugeot potrąciła pieszego, którego tożsamość na chwilę obecną nie została ustalona" - przekazała w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
"Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć" - dodała.
Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Ale policja już zdążyła podać wstępne ustalenia, wedle których "pieszy ubrany był w ciemną odzież, nie posiadał elementów odblaskowych i przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym".
Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Mundurowi proszą kierowców o wybieranie alternatywnych tras przejazdu i stosowanie się do poleceń służb.