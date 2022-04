Szpital w Otwocku zostanie bez ortopedów? Po specjalistach odejście rozważają rezydenci

Stanowisko, do którego dotarł tvn24.pl, rezydenci wysłali do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Ogólnopolskiego Związku Pracowników Fizjoterapii oraz Centrum Medycznego Kształcenia Zawodowego (CMKP), które jest organem założycielskim szpitala.

Stanowisko różnie rozumiane

I odsyła do komunikatu CMKP z 4 kwietnia, w którym czytamy: "Po dogłębnym przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji oceniono, że obecny stan zatrudnienia – 22 ortopedów i 43 rezydentów nie stwarza zagrożenia dla wykonania planowanych w 2022 r. operacji. Zmniejszenie liczby lekarzy zwiększy natomiast możliwości edukacyjne dla lekarzy rezydentów w zakresie dostępu do stołu operacyjnego".

Tyle że właśnie to stanowisko, powtórzone przez dyrektora CMKP prof. Ryszarda Gellerta w wywiadzie z portalem RynekZdrowia.pl, zainspirowało rezydentów do zajęcia stanowiska.

"Unikalną cechą specjalizacji zabiegowych, takich jak ortopedia jest niezwykła waga relacji mistrz - uczeń. Nie są to informacje, które można posiąść przeczytawszy jeden lub dwa podręczniki. Jako uczniowie możemy kształcić się i rozwijać wyłącznie, podpatrując naszych mistrzów. A tych w Otwocku mamy najlepszych z możliwych. Bez nich nasze szkolenie rezydenckie ulegnie poważnemu zaburzeniu. Sam dostęp do stołu operacyjnego nie wystarczy. Pozostali w ośrodku wybitni specjaliści prawdopodobnie będą zbyt przytłoczeni zwiększoną ilością pracy, by móc poświęcać nam tyle uwagi, co dotychczas. Nie wspominając już o tym, że wiele dziedzin ortopedii zniknie z naszego szpitala całkowicie razem z odejściem naszych nauczycieli. Ucierpimy na tym my, ale przede wszystkim ucierpi na tym dobro pacjentów" – przekonują w stanowisku.