Czołowe zderzenie pod Mińskiem Mazowieckim. Cztery osoby w szpitalu

Pod Mińskiem Mazowieckim czołowo zderzyły się dwa samochody. Cztery osoby odniosły obrażenia, trafiły do szpitali. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku.

Do zderzenia doszło około godziny 10, w miejscowości Starogród, położonej w powiecie mińskim. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący toyotą z nieznanych przyczyn zjechał na lewy pas jezdni i doprowadził do czołowego zderzenia z seatem. Ranni zostali obaj kierujący oraz dwoje pasażerów. Osoby poszkodowane były przytomne, trafiły do szpitali - poinformował Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.