Okolice Kierowca autobusu prowadził pijany. Został zatrzymany Oprac. Katarzyna Kędra |

Obowiązkowy kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców zdrożeje pięciokrotnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Sokołowie Podlaskim

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Od wczesnego ranka policjanci kontrolowali kierowców w ramach akcji "Trzeźwość lokalnie". Około godziny 6.35 w Sokołowie Podlaskim funkcjonariusze miejscowej komendy zatrzymali kierującego autobusem, który przewoził pasażerów.

Musieli czekać na innego kierowcę

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 63‑letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego jest nietrzeźwy. Pomiar wskazał niespełna promil alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Autobus został przekazany drugiemu kierowcy, który przyjechał na miejsce kontroli" - poinformowała młodszy aspirant Aneta Szurowska.

Kierowca autobusu był nietrzeźwy Źródło zdjęcia: KPP w Sokołowie Podlaskim

Odpowie przed sądem, co mu grozi?

Policjantka dodała, że mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

"Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)" - przypomniała młodszy aspirant Szurowska.

Kierowca autobusu był nietrzeźwy Źródło zdjęcia: KPP w Sokołowie Podlaskim

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