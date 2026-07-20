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Okolice

Kierowca autobusu prowadził pijany. Został zatrzymany

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Kierowca autobusu był nietrzeźwy
Obowiązkowy kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców zdrożeje pięciokrotnie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Sokołowie Podlaskim
Policjanci z Sokołowa Podlaskiego (woj. mazowieckie) zatrzymali kierowcę autobusu rejsowego. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał prawie promil alkoholu w organizmie. 63-latek został zatrzymany i stracił prawo jazdy.

Od wczesnego ranka policjanci kontrolowali kierowców w ramach akcji "Trzeźwość lokalnie". Około godziny 6.35 w Sokołowie Podlaskim funkcjonariusze miejscowej komendy zatrzymali kierującego autobusem, który przewoził pasażerów.

Musieli czekać na innego kierowcę

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 63‑letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego jest nietrzeźwy. Pomiar wskazał niespełna promil alkoholu w jego organizmie. Policjanci zatrzymali 63-latkowi prawo jazdy. Autobus został przekazany drugiemu kierowcy, który przyjechał na miejsce kontroli" - poinformowała młodszy aspirant Aneta Szurowska.

Kierowca autobusu był nietrzeźwy
Kierowca autobusu był nietrzeźwy
Źródło zdjęcia: KPP w Sokołowie Podlaskim

Odpowie przed sądem, co mu grozi?

Policjantka dodała, że mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

"Za to przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)" - przypomniała młodszy aspirant Szurowska.

Kierowca autobusu był nietrzeźwy
Kierowca autobusu był nietrzeźwy
Źródło zdjęcia: KPP w Sokołowie Podlaskim
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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