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Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
Okolice

Prokuratura o przebiegu katastrofy: kierowca ciężarówki wjechał w pociąg

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W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Prokurator Okręgowy z Radomia mówi o wykolejonym pociągu na Mazowszu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Śledczy badają przyczyny katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych (Mazowieckie). Według pierwszych ustaleń prokuratury, kierowca ciężarówki wjechał w pędzący pociąg. Jedna osoba zginęła.

Prokurator okręgowy w Radomiu Robert Czerwiński poinformował, że z pierwszych ustaleń wynika, że "samochód ciężarowy typu betoniarka nadjeżdżał z miejscowości Sokolniki Nowe w kierunku drogi krajowej numer 12, między miejscowościami Wieniawa i Przysucha".

- Wszystko wskazuje na to, że uderzył w pierwszy wagon za lokomotywą przejeżdżającego pociągu osobowego Intercity relacji Lublin - Szczecin - podał przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Nie zatrzymał się przed przejazdem

Prokurator Czerwiński dodał, że pociąg znajdował się wtedy w ruchu, "na co wskazują również uszkodzenia wagonu widoczne z prawej strony pociągu" (na zdjęciach widać, że boczna ściana wagonu jest zerwana).

Śledczy nie wiedzą jeszcze, dlaczego kierowca betoniarki nie zatrzymał się przed pociągiem. - Przejazd nie jest wyposażony w zapory, ale posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową. W tym czasie pociągiem podróżowało sto kilkanaście osób. Wiemy, że zostało sprzedanych 111 biletów - wyliczył prokurator.

W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: TVN24

Prokurator przekazał, że w pociągu znajdowali się również maszynista i dwie inne osoby z obsługi, co daje prawdopodobną liczbę łączną 114 osób.

- W wyniku uderzenia w skład pociągu, w drugi wagon, doszło do wykolejenia większości składu (...) Lokomotywa zmieniła kierunek jazdy, wykolejeniu uległy cztery wagony za lokomotywą. Znacznemu uszkodzeniu uległa trakcja elektryczna, tory kolejowe - wyliczał zniszczenia przedstawiciel prokuratury.

Przyznał, że straty są ogromne, na razie trudno do oszacować.

Jechała w wagonie za lokomotywą, zginęła

Prokurator zwrócił uwagę na pokrzywdzonych w tym wypadku.

- Cztery osoby doznały poważnych obrażeń ciała zagrażających życiu. Dwie osoby podróżowały w pierwszym wagonie za lokomotywą, dwie pasażerki. Jedna z nich niestety zmarła - potwierdził Czerwiński. Podkreślił, że kobiecie udzielano pomocy medycznej. - Ona została ewakuowana z tego wagonu, przeniesiona w bezpieczne miejsce, następnie do karetki pogotowia. Ale niestety zmarła - dodał.

Czerwiński dodał, że druga osoba została zakwalifikowana jako "wymagająca pilnej pomocy medycznej". Przyznano jej kod pilności "czerwony". Również ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu doznał maszynista i kierowca ciężarówki. Z ustaleń prokuratury wynika, że kolejne cztery osoby również zostały poszkodowane, ale w mniejszym stopniu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale przewieziono ich do szpitali.

W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Ustalą, z jaką prędkością jechał pociąg

Prokurator powiedział, że śledczy cały czas prowadzą czynności na miejscu zdarzenia. Podkreślił, że zabezpieczono rejestratory w lokomotywie. Biegli będą określać, z jaką prędkością poruszał się pociąg. Oględzinom zostanie poddana także betoniarka.

Do tragicznego wypadku doszło na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity relacji Lublin Główny - Szczecin Główny "Koziołek" w Sokolnikach Suchych. Pierwsze informacje mówiły o 20 poszkodowanych osobach, w tym czterech ciężko. Ostatecznie do szpitali trafiło siedem osób.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiKolejPKP PLK
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