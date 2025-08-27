Logo TVN Warszawa
Skorzystała z "okazji" przy bankomacie, ma kłopoty

Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Roztargniony mieszkaniec powiatu sochaczewskiego zapomniał zabrać z bankomatu kilka tysięcy złotych. Pieniądze zauważyła kobieta, schowała je i wyszła z banku. Policjanci szybko dotarli do 58-latki, która usłyszała już zarzut kradzieży.

Mężczyzna, wypłacając gotówkę, najpierw odebrał pierwszą transzę pieniędzy, a następnie ponownie skorzystał z bankomatu. Po zakończeniu drugiej operacji wyszedł z banku, zapominając o zabraniu banknotów z podajnika urządzenia.

"Schowała pieniądze i wyszła"

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pieniądze zabrała kobieta, która jako następna podeszła do bankomatu. Zamiast poczekać, aż urządzenie zamknie podajnik z nieodebrana gotówką lub zgłosić fakt pracownikowi banku, schowała pieniądze i wyszła z placówki. Mężczyzna szybko wrócił po wypłacone środki, lecz pieniędzy już nie było - poinformowała starszy aspirant Agnieszka Dzik, rzeczniczka policji w Sochaczewie.

Rzeczniczka zapewniła, że policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie i natychmiast rozpoczęli czynności zmierzające do zatrzymania kobiety. - W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie 58-latka usłyszała zarzut kradzieży. Policjanci podczas przeszukania zabezpieczyli pieniądze mogące pochodzić z przestępstwa - podała starszy aspirant Dzik.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ImYanis/Shutterstock

