Skorzystała z "okazji" przy bankomacie, ma kłopoty

Do zdarzenia doszło w Sochaczewie (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mężczyzna, wypłacając gotówkę, najpierw odebrał pierwszą transzę pieniędzy, a następnie ponownie skorzystał z bankomatu. Po zakończeniu drugiej operacji wyszedł z banku, zapominając o zabraniu banknotów z podajnika urządzenia.

"Schowała pieniądze i wyszła"

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pieniądze zabrała kobieta, która jako następna podeszła do bankomatu. Zamiast poczekać, aż urządzenie zamknie podajnik z nieodebrana gotówką lub zgłosić fakt pracownikowi banku, schowała pieniądze i wyszła z placówki. Mężczyzna szybko wrócił po wypłacone środki, lecz pieniędzy już nie było - poinformowała starszy aspirant Agnieszka Dzik, rzeczniczka policji w Sochaczewie.

Rzeczniczka zapewniła, że policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie i natychmiast rozpoczęli czynności zmierzające do zatrzymania kobiety. - W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie 58-latka usłyszała zarzut kradzieży. Policjanci podczas przeszukania zabezpieczyli pieniądze mogące pochodzić z przestępstwa - podała starszy aspirant Dzik.