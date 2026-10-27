Okolice W aucie przewoził 17 kilogramów narkotyków Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zamość. Osadzony miał dostać tubę z pastę do zębów. W środku były narkotyki Źródło wideo: Zakład karny w Zamościu Źródło zdj. gł.: KPP Sochaczew

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Policjanci z Sochaczewa ustalili, że 23-latek będzie przewoził narkotyki. Zaplanowali działania zmierzające do zatrzymania Sochaczewianina.

W ubiegły poniedziałek, 19 października, na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Dachowa zatrzymali pojazd, którym poruszał się podejrzewany.

W torbie przewoził narkotyki Źródło zdjęcia: KPP Sochaczew

Torba z narkotykami

"Mieszkaniec Sochaczewa przewoził w bagażniku torbę, w której znajdowało się kilkanaście foliowych worków zgrzewanych próżniowo z zawartością blisko 17 kilogramów zielonego suszu" - przekazała asp. szt. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

W torbie przewoził narkotyki Źródło zdjęcia: KPP Sochaczew

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Zabezpieczony materiał został wstępnie zbadany i zważony, a następnie przekazany do dalszych badań.

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W więzieniu może spędzić 12 lat

Zatrzymany mężczyzna w środę, 21 października, został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, gdzie usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt.

23-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP Sochaczew

Dzień później w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie odbyło się posiedzenie w sprawie 23-latka. Sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym przez policjantów przychylił się do wniosku prokuratora i zgodził się na areszt podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Mieszkańcowi Sochaczewa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.