W aucie przewoził 17 kilogramów narkotyków
Policjanci z Sochaczewa ustalili, że 23-latek będzie przewoził narkotyki. Zaplanowali działania zmierzające do zatrzymania Sochaczewianina.
W ubiegły poniedziałek, 19 października, na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Dachowa zatrzymali pojazd, którym poruszał się podejrzewany.
Torba z narkotykami
"Mieszkaniec Sochaczewa przewoził w bagażniku torbę, w której znajdowało się kilkanaście foliowych worków zgrzewanych próżniowo z zawartością blisko 17 kilogramów zielonego suszu" - przekazała asp. szt. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Zabezpieczony materiał został wstępnie zbadany i zważony, a następnie przekazany do dalszych badań.
W więzieniu może spędzić 12 lat
Zatrzymany mężczyzna w środę, 21 października, został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, gdzie usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt.
Dzień później w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie odbyło się posiedzenie w sprawie 23-latka. Sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym przez policjantów przychylił się do wniosku prokuratora i zgodził się na areszt podejrzanego na okres trzech miesięcy.
Mieszkańcowi Sochaczewa grozi do 12 lat pozbawienia wolności.