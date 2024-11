Czekają na wyniki badań toksykologicznych

- Wyniki badań toksykologicznych mogą być znane w okolicach lutego przyszłego roku. Trafią następnie do biegłego, który wykonywał sekcję zwłok. Będzie on potrzebował czasu na sporządzenie ostatecznej opinii w sprawie przyczyn zgonu - wyjaśnił prokurator Maliszewski.

Jeszcze we wrześniu sierpecka prokuratura rejonowa informowała, że badanie sekcyjne wykazało wstępnie, że przyczyną śmierci 31-latka, ostatnio zamieszkałego na terenie woj. łódzkiego, była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Zastrzegano wówczas, że na dalszym etapie śledztwa chodziło będzie o ustalenie, co było tego przyczyną i stąd konieczne będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych z próbek pobranych podczas sekcji.

Przesłuchani wikariusz i gosposia

Także we wrześniu informowano, że w prowadzonym śledztwie przesłuchano w charakterze świadków wikariusza oraz gosposię, która w tym czasie przebywała na plebanii w Drobinie. Ustalono, że to gosposia, na prośbę wikariusza, zadzwoniła na numer alarmowy, aby wezwać pomoc do 31-latka. Podawano również, że wikariusz był na miejscu wstępnie badany, a użyte wtedy urządzenie nie wykazało alkoholu w jego organizmie. Jednocześnie pobrana została od niego krew do dalszych badań.