Okolice Ciała dwóch mężczyzn znalezione w lesie pod Węgrowem Oprac. Katarzyna Kędra |

Policja znalazła w lesie ciała dwóch mężczyzn (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Potwierdzam zdarzenie. W aucie na terenie lasu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Na razie nie znamy ich tożsamości - przekazał nam w środę po południu oficer prasowy węgrowskiej policji starszy aspirant Monika Księżopolska.

Jak dodała policjantka, na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Służby będą wyjaśniać okoliczności śmierci mężczyzn.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, ofiary to mężczyźni w wieku około 35 i 27 lat. - Jeden z nich był poszukiwany od poniedziałku. Służby powiadomiła rodzina - przekazał reporter.