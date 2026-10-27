Zastraszony nożem 14-latek stracił motorower. Policja zatrzymała 15-latka
W piątek po południu dyżurny z Sierpca otrzymał zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu z udziałem nieletnich w centrum miasta.
"15-letni chłopiec, posługując się nożem, zastraszał 14-latka i zabrał mu motorower o wartości 3000 złotych. Po zdarzeniu nieletni odjechał skradzionym pojazdem" - opisała asp. szt. Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
Nie uciekł jednak daleko. Po kilkudziesięciu minutach policjanci zatrzymali nastolatka i odzyskali skradziony motorower.
Trafił do schroniska dla nieletnich
Po wykonaniu czynności procesowych nieletni został umieszczony w Policyjnej Izbie Dziecka w Warszawie.
W sobotę Sąd Rejonowy w Sierpcu, po rozpatrzeniu zebranego materiału, wydał postanowienie o umieszczeniu 15-latka w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.