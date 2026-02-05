Przemycali papierosy z Białorusi, wykorzystywali balony. Zarzuty

Siedlce (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Według śledczych, członkowie grupy z popełniania przestępstw skarbowych uczynili sobie stałe źródło dochodu. - Do zatrzymań doszło dzięki wspólnej akcji z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - poinformował w czwartek prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

W ubiegłym tygodniu Straż Graniczna przeszukała wytypowane miejsca w Siedlcach i okolicach. Znaleziono przemycane papierosy z Białorusi bez polskiej akcyzy, zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 20 do 35 lat.

Wykorzystali balony meteorologiczne do przemytu papierosów

Z ustaleń śledczych wynika, że proceder trwał od września 2025 do lutego 2026 roku na terenie powiatu bialskiego. W tym czasie do Polski zostało przemyconych co najmniej 48 tysięcy paczek papierosów.

Towar był wysyłany balonami meteorologicznymi z różnych miejsc w Białorusi. - Montowano do nich paczki z papierosami, w których znajdowały się urządzenia GPS, pozwalające na szybką lokalizację - przekazał prokurator Świderski.

Po wylądowaniu balonów po polskiej stronie członkowie grupy informowani byli o lokalizacji towaru, a następnie jechali we wskazane miejsce i zbierali paczki z przemyconymi papierosami.

Zarzuty działania w grupie przestępczej i naruszenia przepisów lotniczych

W ocenie śledczych, w wyniku popełnionych przestępstw Skarb Państwa stracił należności na ponad dwa miliony złotych.

- We wtorek w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na przemycie papierosów do Polski zza wschodniej granicy, to jest z Republiki Białorusi, z których to przestępstw członkowie tej grupy uczynili sobie stałe źródło dochodu - poinformował Świderski.

Mężczyznom zarzucono też sprowadzenie do Polski wyrobów tytoniowych bez polskiej akcyzy. Zatrzymani usłyszeli także zarzuty związane z naruszeniem przepisów dotyczących ruchu lotniczego (nieuprawnione loty).

- Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dał również podstawy do zarzucenia podejrzanym wprowadzenia z Republiki Białorusi do Unii Europejskiej, wbrew obowiązującemu zakazowi w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, drogą powietrzną przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych towaru w postaci białoruskich papierosów, wyprodukowanych przez białoruską fabrykę papierosów "Grodno Tabasco Factory Neman", który pozwala Białorusi na zróżnicowanie źródeł jej przychodów, a tym samym umożliwia jej udział w agresji Rosji wobec Ukrainy, to jest czynu z artykułu 15 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zaznaczył prokurator.

Zostali tymczasowo aresztowani, grozi im do 12 lat więzienia

Mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

W środę Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował wobec wszystkich pięciu podejrzanych tymczasowe areszty na trzy miesiące.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą od dziewięciu miesięcy do 12 lat więzienia.

Opracował Dariusz Gałązka/b