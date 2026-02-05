Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Przemycali papierosy z Białorusi, wykorzystywali balony. Zarzuty

Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Prokuratura w Siedlcach (Mazowieckie) postawiła zarzuty pięciu osobom podejrzanym o przemyt papierosów z Białorusi. Towar był wysyłany balonami meteorologicznymi.

Według śledczych, członkowie grupy z popełniania przestępstw skarbowych uczynili sobie stałe źródło dochodu. - Do zatrzymań doszło dzięki wspólnej akcji z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - poinformował w czwartek prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

W ubiegłym tygodniu Straż Graniczna przeszukała wytypowane miejsca w Siedlcach i okolicach. Znaleziono przemycane papierosy z Białorusi bez polskiej akcyzy, zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 20 do 35 lat.

Wykorzystali balony meteorologiczne do przemytu papierosów

Z ustaleń śledczych wynika, że proceder trwał od września 2025 do lutego 2026 roku na terenie powiatu bialskiego. W tym czasie do Polski zostało przemyconych co najmniej 48 tysięcy paczek papierosów.

Towar był wysyłany balonami meteorologicznymi z różnych miejsc w Białorusi. - Montowano do nich paczki z papierosami, w których znajdowały się urządzenia GPS, pozwalające na szybką lokalizację - przekazał prokurator Świderski.

Po wylądowaniu balonów po polskiej stronie członkowie grupy informowani byli o lokalizacji towaru, a następnie jechali we wskazane miejsce i zbierali paczki z przemyconymi papierosami.

Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Źródło: Straż Graniczna
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Źródło: Straż Graniczna
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Źródło: Straż Graniczna
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Źródło: Straż Graniczna
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Źródło: Straż Graniczna
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Źródło: Straż Graniczna

Zarzuty działania w grupie przestępczej i naruszenia przepisów lotniczych

W ocenie śledczych, w wyniku popełnionych przestępstw Skarb Państwa stracił należności na ponad dwa miliony złotych.

- We wtorek w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na przemycie papierosów do Polski zza wschodniej granicy, to jest z Republiki Białorusi, z których to przestępstw członkowie tej grupy uczynili sobie stałe źródło dochodu - poinformował Świderski.

Mężczyznom zarzucono też sprowadzenie do Polski wyrobów tytoniowych bez polskiej akcyzy. Zatrzymani usłyszeli także zarzuty związane z naruszeniem przepisów dotyczących ruchu lotniczego (nieuprawnione loty).

- Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dał również podstawy do zarzucenia podejrzanym wprowadzenia z Republiki Białorusi do Unii Europejskiej, wbrew obowiązującemu zakazowi w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, drogą powietrzną przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych towaru w postaci białoruskich papierosów, wyprodukowanych przez białoruską fabrykę papierosów "Grodno Tabasco Factory Neman", który pozwala Białorusi na zróżnicowanie źródeł jej przychodów, a tym samym umożliwia jej udział w agresji Rosji wobec Ukrainy, to jest czynu z artykułu 15 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zaznaczył prokurator.

Zostali tymczasowo aresztowani, grozi im do 12 lat więzienia

Mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

W środę Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wnioski prokuratora, zastosował wobec wszystkich pięciu podejrzanych tymczasowe areszty na trzy miesiące.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą od dziewięciu miesięcy do 12 lat więzienia.

Opracował Dariusz Gałązka/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaSiedlce
Czytaj także:
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Praga Północ
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i wniosek o areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Okolice
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki