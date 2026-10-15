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Okolice

Zaatakował nożem wójt gminy. Prokuratura chce umorzenia śledztwa

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Stara Kornica
Podejrzany o atak w urzędzie gminy trafi do aresztu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prokuratora skierowała do sądu wniosek o umorzenie śledztwa ws. usiłowania zabójstwa wójt Starej Kornicy (Mazowieckie) przez 42-letniego mieszkańca tej gminy. Ma to związek z opinią biegłych, którzy stwierdzili, że mężczyzna był niepoczytalny - przekazała Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

Rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski poinformował w czwartek, że czyn, o którego popełnienie jest podejrzany Krzysztof A., ma ścisły związek z rozpoznaną u niego chorobą psychiczną i uzależnieniem.

- Biegli zgodnie stwierdzili, że w dniu zarzucanego 42-latkowi czynu, miał on ostre zaburzenia psychotyczne z przewagą urojeń - powiedział prok. Świderski. W opinii psychiatrycznej wskazano też konieczność poddania mężczyzny terapii.

- W środę do sądu został skierowany wniosek o umorzenie śledztwa, wobec niepopełnienia przez Krzysztofa A. zarzucanego mu przestępstwa, ze względu na stan niepoczytalności w chwili czynu - powiedział rzecznik.

Śledczy - zgodnie ze wskazaniem biegłych - zawnioskowali też o zastosowanie w stosunku do mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci długoterminowej terapii uzależnień w formie stacjonarnej.

Kilkukrotnie ugodził nożem w okolice szyi i brzucha

29 kwietnia na terenie urzędu gminy w Starej Kornicy 42-letni mężczyzna kilkukrotnie ugodził nożem w okolice szyi i jamy brzusznej wójt Beatę Jerzman. Poszkodowana została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie przeszła pilną operację.

Sprawcą okazał się pracownik gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, co zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. 42-latek został tymczasowo aresztowany.

Źródło: PAP
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Tagi:
ProkuraturaPrzestępczość w Warszawie
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