Okolice "Agresywny styl jazdy", kolizja i mandat na pięć tysięcy

Nowy taryfikator a bezpieczeństwo na drodze (materiał archiwalny, ilustracyjny) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Z pierwszych informacji, które otrzymał dyżurny nowodworskiej policji wynikało, że kierujący BMW jadący drogą S7 w kierunku Warszawy, porusza się slalomem. Chwilę później wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące tego samego kierowcy. Tym razem informacja dotyczyła już kolizji na wysokości miejscowości Sady w gminie Czosnów.

Kierowca BMW nie zapanował nad autem i uderzył w ciężarówkę Źródło zdjęcia: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwie kolizje w ciągu kilkunastu minut. Kierowca wydmuchał półtora promila

"Agresywny styl jazdy"

"Ustalili, że kierujący BMW z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz agresywnego stylu jazdy, stracił panowanie nad prowadzanym pojazdem i najechał na tył poprzedzającego go pojazdu ciężarowego" - podano w komunikacie nowodworskiej policji.

Kierowca BMW nie zapanował nad autem i uderzył w ciężarówkę Źródło zdjęcia: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Kierowca przyznał się do popełnienia wykroczenia. Dostał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych, a do jego konta dopisano 10 punktów.