"Agresywny styl jazdy", kolizja i mandat na pięć tysięcy
Z pierwszych informacji, które otrzymał dyżurny nowodworskiej policji wynikało, że kierujący BMW jadący drogą S7 w kierunku Warszawy, porusza się slalomem. Chwilę później wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące tego samego kierowcy. Tym razem informacja dotyczyła już kolizji na wysokości miejscowości Sady w gminie Czosnów.
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
"Agresywny styl jazdy"
"Ustalili, że kierujący BMW z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz agresywnego stylu jazdy, stracił panowanie nad prowadzanym pojazdem i najechał na tył poprzedzającego go pojazdu ciężarowego" - podano w komunikacie nowodworskiej policji.
Kierowca przyznał się do popełnienia wykroczenia. Dostał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych, a do jego konta dopisano 10 punktów.