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Okolice

"Agresywny styl jazdy", kolizja i mandat na pięć tysięcy

Kierowca BMW nie zapanował nad autem i uderzył w ciężarówkę
Nowy taryfikator a bezpieczeństwo na drodze (materiał archiwalny, ilustracyjny)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Nowy Dwór Mazowiecki
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Najpierw było zgłoszenie o kierowcy BMW jadącym slalomem trasą S7, a chwilę później o kolizji z jego udziałem. Za "agresywny styl jazdy" został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych i 10 punktami.

Z pierwszych informacji, które otrzymał dyżurny nowodworskiej policji wynikało, że kierujący BMW jadący drogą S7 w kierunku Warszawy, porusza się slalomem. Chwilę później wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące tego samego kierowcy. Tym razem informacja dotyczyła już kolizji na wysokości miejscowości Sady w gminie Czosnów.

Kierowca BMW nie zapanował nad autem i uderzył w ciężarówkę
Kierowca BMW nie zapanował nad autem i uderzył w ciężarówkę
Źródło zdjęcia: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

"Agresywny styl jazdy"

"Ustalili, że kierujący BMW z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze oraz agresywnego stylu jazdy, stracił panowanie nad prowadzanym pojazdem i najechał na tył poprzedzającego go pojazdu ciężarowego" - podano w komunikacie nowodworskiej policji.

Kierowca BMW nie zapanował nad autem i uderzył w ciężarówkę
Kierowca BMW nie zapanował nad autem i uderzył w ciężarówkę
Źródło zdjęcia: Policja Nowy Dwór Mazowiecki

Kierowca przyznał się do popełnienia wykroczenia. Dostał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych, a do jego konta dopisano 10 punktów.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Drogi w PolsceWypadki i kolizje w WarszawiePolicjaNowy Dwór Gdański
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