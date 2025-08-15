Tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze, naszej przyrodzie"

Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie) Źródło: mieszkanieclubowidza/Kontakt24

"Po podjętych działaniach tlenu w wodzie jest nadal mało, jednak jego ilość sukcesywnie rośnie. Państwowa Straż Pożarna we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną wyławiają ryby wypływające na powierzchnię. Do tej pory wyłowili tonę" - poinformował w komunikacie urząd województwa mazowieckiego. Dodał, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostaje w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz burmistrzem Żuromina.

Urząd zaapelował o niekorzystanie z wody w rzece.

"Pomóżcie naszej Wkrze, naszej przyrodzie"

Burmistrz Żuromina Michał Bodenszac już kilka dni temu alarmował o krytycznej sytuacji na rzece Wkra. W tej sprawie zebrał się również miejsko – gminny zespół zarządzania kryzysowego

"Jako samorząd gminny byliśmy na pierwszym froncie. Najbliżej mieszkańców. O niepokojącej sytuacji na Wkrze poinformowaliśmy wiele służb od razu. Podjęliśmy możliwe działania od razu. Nie bacząc na formalności i koszty" - napisał w mediach społecznościowych burmistrz Żuromina. Zaznaczył, że więcej zrobić nie dadzą rady.

"Nic nowego nie wymyślimy. Pozostaje już tylko dreptanie w miejscu. Doszliśmy do ściany. Potrzeba profesjonalnego i wykwalifikowanego zaangażowania odpowiednich służb. Pomóżcie naszej Wkrze, naszej przyrodzie" - zaapelował samorządowiec.

Powiatowy Referat Zarządzania Kryzysowego przekazał wczoraj szczegóły dotyczące sytuacji na Wkrze do Wojewódzkiego... Posted by Michał Bodenszac Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin on Friday, August 15, 2025 Rozwiń

Przekazał też, że w czwartek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska miał dokonać pobrania prób do badania wody w trzech miejscach: Lubowidz, Brudnice i Poniatowo. Wyniki mają być znane za kilka lub kilkanaście dni.

Na ratunek rzece pospieszyli strażacy i mieszkańcy m.in wsi Brudnice. Pomagają też wędkarze.

"Robimy co możemy. Mamy trzy napowietrzane zbiorniki. Pierwszy z wodą z rzeki, drugi pół na pół z rzeki i z hydrantu i trzeci z hydrantu. Jak ryby dojdą do siebie, to przenosimy i przewozimy pod jazy, tam gdzie jest bardziej napowietrzona woda. Korzystamy z doświadczeń ekipy, która ratowała Dzierżnię w tamtym roku. Padłe ryby zbieramy w worki i czekają" - napisali w mediach społecznościowych mieszkańcy.

