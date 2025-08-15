Logo TVN Warszawa
Warszawa
Tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze, naszej przyrodzie"

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie)
Źródło: mieszkanieclubowidza/Kontakt24
Od kilku dni z powodu małej ilości tlenu padają ryby w rzece Wkra w okolicach Żuromina na Mazowszu. Strażacy i mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek wyławiają śnięte ryby i usiłują napowietrzyć rzekę. Pomóżcie naszej Wkrze, naszej przyrodzie - apeluje burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.

"Po podjętych działaniach tlenu w wodzie jest nadal mało, jednak jego ilość sukcesywnie rośnie. Państwowa Straż Pożarna we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną wyławiają ryby wypływające na powierzchnię. Do tej pory wyłowili tonę" - poinformował w komunikacie urząd województwa mazowieckiego. Dodał, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostaje w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz burmistrzem Żuromina.

Urząd zaapelował o niekorzystanie z wody w rzece.

"Brudna, rdzawa woda" i śnięte ryby w rzece. Urząd ostrzega
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Brudna, rdzawa woda" i śnięte ryby w rzece. Urząd ostrzega

TVN24

"Pomóżcie naszej Wkrze, naszej przyrodzie"

Burmistrz Żuromina Michał Bodenszac już kilka dni temu alarmował o krytycznej sytuacji na rzece Wkra. W tej sprawie zebrał się również miejsko – gminny zespół zarządzania kryzysowego

"Jako samorząd gminny byliśmy na pierwszym froncie. Najbliżej mieszkańców. O niepokojącej sytuacji na Wkrze poinformowaliśmy wiele służb od razu. Podjęliśmy możliwe działania od razu. Nie bacząc na formalności i koszty" - napisał w mediach społecznościowych burmistrz Żuromina. Zaznaczył, że więcej zrobić nie dadzą rady.

"Nic nowego nie wymyślimy. Pozostaje już tylko dreptanie w miejscu. Doszliśmy do ściany. Potrzeba profesjonalnego i wykwalifikowanego zaangażowania odpowiednich służb. Pomóżcie naszej Wkrze, naszej przyrodzie" - zaapelował samorządowiec.

Przekazał też, że w czwartek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska miał dokonać pobrania prób do badania wody w trzech miejscach: Lubowidz, Brudnice i Poniatowo. Wyniki mają być znane za kilka lub kilkanaście dni.

Na ratunek rzece pospieszyli strażacy i mieszkańcy m.in wsi Brudnice. Pomagają też wędkarze.

"Robimy co możemy. Mamy trzy napowietrzane zbiorniki. Pierwszy z wodą z rzeki, drugi pół na pół z rzeki i z hydrantu i trzeci z hydrantu. Jak ryby dojdą do siebie, to przenosimy i przewozimy pod jazy, tam gdzie jest bardziej napowietrzona woda. Korzystamy z doświadczeń ekipy, która ratowała Dzierżnię w tamtym roku. Padłe ryby zbieramy w worki i czekają" - napisali w mediach społecznościowych mieszkańcy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Padły ryby
Pół tony śniętych ryb w zbiorniku, badają wodę
TVN24
Martwe ryby zaobserwowano w rzece Odra i w Kanale Gliwickim
Śnięte ryby w kanale. Wiadomo, dlaczego umierają karasie
TVN24
Akcja usuwania martwych ryb z Odry w miejscowości Krajnik Dolny, sierpień 2022 roku
Odra ma być "osobą" - żeby nie doszło do kolejnej katastrofy. Będzie mogła bronić się sama?
TVN24
Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

