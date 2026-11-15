Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

W domu wybuchł piec. Ranny mężczyzna

|
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Strażacy interweniowali w jednym z domów w miejscowości Rozalin (Mazowieckie), gdzie doszło do wybuchu pieca. Poszkodowana została jedna osoba.

Służby zgłoszenie otrzymały o godzinie 13.35.

Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Wybuch pieca w miejscowości Rozalin
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl

- Do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym. Wewnątrz znajdował się piec węglowy. W czasie jego obsługi doszło do wybuchu. Mężczyzna, który obsługiwał, piec był przytomny i nie miał widocznych obrażeń. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, wezwano również zespół ratownictwa medycznego - przekazał nam rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażak uspokoił, że pożar się nie rozwinął, a poszkodowany miał powierzchowne rany, które nie zagrażały jego życiu.

Zabezpieczali sąsiednie domy

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk doprecyzował, że interwencja miała miejsce przy ulicy Grzybowej w Rozalinie.

- Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Około godziny 14 na działce obok wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po blisko 40 minutach helikopter odleciał. Na domu nie widać uszkodzeń, śladów ognia - relacjonował nasz reporter. - Poza budynkiem, w którym doszło do interwencji, strażacy zabezpieczali też sąsiednie domy - podsumował.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Straż pożarnaPożary
Czytaj także:
Jechał kradzioną Toyotą, został zatrzymany
Nie mógł wyłączyć silnika, grozi mu więzienie
Okolice
Betonowe zapory znikają z dróg łączących się z Krakowskim Przedmieściem
Usuwają betonowe zapory, autobusy wracają na stałe trasy
Śródmieście
Piekarnia Rajcherta na Grochowie
Odkupili zabytkowy budynek i mają na niego plan
Praga Południe
Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa
Zderzenie dwóch samochodów, pięć osób w szpitalu
Bemowo
Zakończyły się prace w jednym z najbardziej charakterystycznych płockich obiektów
Uczyli się tu Broniewski i Tony Halik. Ma ponad 100 lat i właśnie przeszła remont
Okolice
Rzucił w barmankę doniczką, został zatrzymany
Rzucił w barmankę doniczką, bo nie chciała mu sprzedać alkoholu
Praga Południe
Pomnik żołnierza pomazany sprayem
Dwa pomniki w Warszawie zdewastowane. Ambasada Ukrainy: przejaw wojny hybrydowej
Śródmieście
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia"
Bez dyplomów, bez odpowiedzi. Sytuacja studentów dawnego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
Zatrzymanie księgowej podejrzanej o oszustwa
Oszustwo na 2,5 miliona i pranie brudnych pieniędzy. Księgowa aresztowana
Śródmieście
Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie
Zniknęły ograniczenia prędkości, tramwaje przyspieszyły
Ochota
Narkotyki znalezione przez policję
Trzymał je w szafce pracowniczej. Potem sprawdzili jego mieszkanie
Okolice
Zadzwonił o ataku i mówił o ataku w Krakowie. Został zatrzymany
"Rozważał podobne działania" jak w Krakowie. Usłyszał zarzut
Mokotów
Ciężarówka przewróciła się na autostradzie A2
Ciężarówka przewróciła się na autostradzie. Ruch został przywrócony
Okolice
Akcja KAS w Wólce Kosowskiej
Handlowali podróbkami. Znaleziono towary warte ponad 40 milionów złotych
Okolice
Zderzenie w miejscowości Księżyki
Zderzenie osobówki i ciężarówki. Jedna osoba została zakleszczona
Okolice
Prace będą prowadzone przed tunelem Wisłostrady
Cztery noce utrudnień na Wisłostradzie. Zwężenie
Śródmieście
Mężczyzna został zatrzymany
Zatrzymali go na podziemnym parkingu. Sprawdzili drugi samochód
Bemowo
Przerwano lądowanie samolotu na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Tuż przed dotknięciem pasa pilot musiał poderwać samolot
Włochy
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Gwałtowna reakcja" i rozlane chemikalia w jednym z zakładów
Okolice
Kolejne odrestaurowane elementy Sali Kongresowej
"To już teraz robi wrażenie". Trzaskowski pokazał odnowione detale Sali Kongresowej
Śródmieście
Budowa tunelu w Rembertowie
Przerwa w ruchu pociągów na warszawskiej stacji
Rembertów
Znaleziono ciało mężczyzny z widocznymi obrażeniami (zdjęcie ilustracyjne)
Zabójstwo pod Płockiem. 27-latce grozi dożywocie
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów relacji Białystok- Gliwice (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 17-latek
Okolice
Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Wiceszef kryminalnych oskarżony. Prokuratura zarzuca mu korupcję
Śródmieście
Łoś na Siekierkach
Nietypowa przeszkoda na trasie i "kluczowa reakcja" jednego z kierowców
Mokotów
Desperacka ucieczka, taranowanie radiowozu i narkotyki
Podczas ucieczki staranował w radiowóz i uderzył w ogrodzenie. Był poszukiwany
Okolice
Zaledwie sześć dni po opuszczeniu zakładu karnego zaatakował seniora
Zaatakował mężczyznę na wózku. Sześć dni wcześniej wyszedł z więzienia
Mokotów
Teren dawnej fabryki papieru w Konstancinie-Jeziornie
Deweloper prze do budowy osiedla przy oczyszczalni. Sanepid ostrzega
Dariusz Gałązka
Policjanci zatrzymali pijaną kierującą
"Przestępców łapcie". "Właśnie złapaliśmy". Tak tłumaczyła się pijana kierująca
Białołęka
30-latek został zatrzymany
Wyrzucił z siódmego piętra karabinek. Prosto na przechodnia
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki