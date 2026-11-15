Okolice W domu wybuchł piec. Ranny mężczyzna Oprac. Katarzyna Kędra |

Wybuch pieca w miejscowości Rozalin Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl

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Służby zgłoszenie otrzymały o godzinie 13.35.

Wybuch pieca w miejscowości Rozalin Wybuch pieca w miejscowości Rozalin Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl Wybuch pieca w miejscowości Rozalin Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl Wybuch pieca w miejscowości Rozalin Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl Wybuch pieca w miejscowości Rozalin Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszwa.pl

- Do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym. Wewnątrz znajdował się piec węglowy. W czasie jego obsługi doszło do wybuchu. Mężczyzna, który obsługiwał, piec był przytomny i nie miał widocznych obrażeń. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej, wezwano również zespół ratownictwa medycznego - przekazał nam rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażak uspokoił, że pożar się nie rozwinął, a poszkodowany miał powierzchowne rany, które nie zagrażały jego życiu.

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Zabezpieczali sąsiednie domy

Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk doprecyzował, że interwencja miała miejsce przy ulicy Grzybowej w Rozalinie.

- Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Około godziny 14 na działce obok wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po blisko 40 minutach helikopter odleciał. Na domu nie widać uszkodzeń, śladów ognia - relacjonował nasz reporter. - Poza budynkiem, w którym doszło do interwencji, strażacy zabezpieczali też sąsiednie domy - podsumował.