Okolice Pijany kierowca, obywatelski pościg i trzy rozbite auta Klaudia Kamieniarz |

Policjanci prowadzili akcję "Znicz" Źródło wideo: WRD KSP Źródło zdj. gł.: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

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Do pościgu doszło w niedzielę po godzinie 20 na ulicy Hallera w Radzyminie. Policja informuje, że kierująca BMW ruszyła za Hondą, której kierowca sprawiał wrażenie nietrzeźwego.

- Kierowca Hondy, dojeżdżając do końca drogi, gdzie był znak "ustąp pierwszeństwa przejazdu" nie zatrzymał się i najechał na prawidłowo jadący pojazd marki Kia, poruszający się od strony Warszawy w kierunku centrum Radzymina - relacjonuje aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Jak dodaje Nasiłowska, Honda uderzyła w bok Kii, a następnie, obracając się, zahaczyła o latarnię i ponownie zderzyła się z tym samym samochodem. Chwilę później w Kię uderzyło także BMW. Do kolizji aut doszło na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II.

- W rezultacie troje pasażerów Kii pojechało do szpitala na badania - informuje policjantka. Zastrzega jednak, że zanim policjanci skończyli swoje działania, osoby te powróciły na miejsce zderzenia. Zostało więc ono zakwalifikowane jako kolizja.

Zderzenie kilku aut w Radzyminie Zderzenie kilku aut w Radzyminie Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof Zderzenie kilku aut w Radzyminie Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof Zderzenie kilku aut w Radzyminie Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof Zderzenie kilku aut w Radzyminie Źródło zdjęcia: Auto-Pomoc Zawadzki Krzysztof

Czekają aż kierowca wytrzeźwieje

Kierowca Hondy miał według policji około dwóch promili alkoholu w wydychanym powietrzu. - 48-letni mężczyzna został zatrzymany, będą z nim wykonywane czynności procesowe, gdy wytrzeźwieje - zapowiada asp. szt. Nasiłowska.

Jak informuje, jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Za jazdę pod wpływem alkoholu mężczyźnie grożą zarzuty, natomiast w sprawie spowodowania kolizji do sądu zostanie skierowany wniosek o jego ukaranie.

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Kierująca BMW może ponieść karę

Konsekwencje udziału w zderzeniu może również ponieść kobieta, która ścigała pijanego kierowcę. Zdaniem funkcjonariuszy, kierująca BMW uderzyła w Kię, ponieważ także nie zastosowała się do znaku "ustąp pierwszeństwa przejazdu".

- Policjanci zaproponowali wobec kierującej BMW postępowanie mandatowe. Kobieta skorzystała z możliwości odmowy przyjęcia mandatu, dlatego do sądu zostanie skierowany wniosek o jej ukaranie - mówi rzeczniczka wołomińskiej policji.

Pojazdy uczestniczące w kolizji nie nadawały się do dalszej jazdy. Honda została odholowana na policyjny parking. Pozostałe auta usunęła pomoc drogowa.