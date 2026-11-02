Pijany kierowca, obywatelski pościg i trzy rozbite auta
Do pościgu doszło w niedzielę po godzinie 20 na ulicy Hallera w Radzyminie. Policja informuje, że kierująca BMW ruszyła za Hondą, której kierowca sprawiał wrażenie nietrzeźwego.
- Kierowca Hondy, dojeżdżając do końca drogi, gdzie był znak "ustąp pierwszeństwa przejazdu" nie zatrzymał się i najechał na prawidłowo jadący pojazd marki Kia, poruszający się od strony Warszawy w kierunku centrum Radzymina - relacjonuje aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
Jak dodaje Nasiłowska, Honda uderzyła w bok Kii, a następnie, obracając się, zahaczyła o latarnię i ponownie zderzyła się z tym samym samochodem. Chwilę później w Kię uderzyło także BMW. Do kolizji aut doszło na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II.
- W rezultacie troje pasażerów Kii pojechało do szpitala na badania - informuje policjantka. Zastrzega jednak, że zanim policjanci skończyli swoje działania, osoby te powróciły na miejsce zderzenia. Zostało więc ono zakwalifikowane jako kolizja.
Czekają aż kierowca wytrzeźwieje
Kierowca Hondy miał według policji około dwóch promili alkoholu w wydychanym powietrzu. - 48-letni mężczyzna został zatrzymany, będą z nim wykonywane czynności procesowe, gdy wytrzeźwieje - zapowiada asp. szt. Nasiłowska.
Jak informuje, jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Za jazdę pod wpływem alkoholu mężczyźnie grożą zarzuty, natomiast w sprawie spowodowania kolizji do sądu zostanie skierowany wniosek o jego ukaranie.
Kierująca BMW może ponieść karę
Konsekwencje udziału w zderzeniu może również ponieść kobieta, która ścigała pijanego kierowcę. Zdaniem funkcjonariuszy, kierująca BMW uderzyła w Kię, ponieważ także nie zastosowała się do znaku "ustąp pierwszeństwa przejazdu".
- Policjanci zaproponowali wobec kierującej BMW postępowanie mandatowe. Kobieta skorzystała z możliwości odmowy przyjęcia mandatu, dlatego do sądu zostanie skierowany wniosek o jej ukaranie - mówi rzeczniczka wołomińskiej policji.
Pojazdy uczestniczące w kolizji nie nadawały się do dalszej jazdy. Honda została odholowana na policyjny parking. Pozostałe auta usunęła pomoc drogowa.