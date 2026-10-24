Pijany kierowca spowodował kolizję. W aucie przewoził zwłoki mężczyzny
Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy Energetyków w Radomiu.
- Potwierdzam, że około godziny 19 otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji. Z ustaleń policji wynika, że kierujący Fordem uderzył w tył Toyoty, która zatrzymała się przed nim na czerwonym świetle. Za kierownicą Forda siedział 35-letni nietrzeźwy mężczyzna. Badanie wykazało, że miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie - powiedziała nam Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Zwłoki na tylnym siedzeniu auta
Jak dodała, na tylnym siedzeniu pojazdu znajdował się 43-letni mieszkaniec Radomia, mężczyzna nie żył. W aucie po prawej stronie obok kierowcy siedział natomiast 31-letni pasażer. Podobnie jak kierujący był pijany, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora. - Zarówno kierujący, jak i pasażer zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę. Obecnie trwają czynności. Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok zmarłego mężczyzny, w celu ustalenia dokładnych okoliczności jego śmierci - podała Jaśkiewicz.
Wszyscy trzej mężczyźni to obywatele Polski, mieszkańcy Radomia.