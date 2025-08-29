Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów

Kosiniak-Kamysz: Air Show w Radomiu zostaje odwołany Źródło: TVN24

O odwołaniu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu poinformował w czwartek wieczorem wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Biuro organizacyjne imprezy wydało komunikat w sprawie biletów. "Informujemy, że zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odwołania wydarzenia" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie pokazów.

Zwroty mają być realizowane zgodnie z kolejnością zakupu biletów oraz za pomocą tej samej metody płatności, którą dokonano zakupu.

Szanowni Państwo, w związku z odwołaniem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025, informujemy, że zwrot... Posted by Air SHOW Radom on Thursday, August 28, 2025 Rozwiń

Katastrofa F-16 w Radomiu

W czwartek wieczorem podczas lotów treningowch przez Air Show na radomskim lotnisku rozbił się polski F-16. W katastrofie zginął major Maciej "Slab" Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team.

