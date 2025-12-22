Logo TVN Warszawa
Powstaną dwa odcinki trasy S19

Bliżej do budowy kolejnych odcinków S19 w województwie mazowieckim
Bliżej do budowy kolejnych odcinków S19 w województwie mazowieckim
Źródło: GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła procedurę ogłoszenia przetargów na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 w powiecie łosickim (Mazowsze) o łącznej długości 32 kilometrów. Podpisanie umów planowane jest w drugiej połowie 2026 roku.

Rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA Łukasz Minkiewicz poinformował w poniedziałek, że droga przebiegać będzie po nowym śladzie, przez pięć gmin: Sarnaki, Olszanka, Huszlew, Platerów oraz miasto i gminę Łosice.

Nowa droga ekspresowa rozpocznie się przed Chlebczynem, następnie od zachodu ominie Sarnaki. Węzły zaplanowano na przecięciu z obecną DK19, z ul. Bialską (DW698) w Łosicach i na kolejnym przecięciu z DK19 za Mszanną. Odcinek zakończy się na granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, w okolicach miejscowości Kolonia Łukowisko.

Dwa pasy w każdym kierunku

Trasa będzie wyposażona m.in. w dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasami awaryjnymi, drogi do obsługi ruchu lokalnego, Miejsca Obsługi Podróżnych - Górki i Czuchleby, urządzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa ruchu drogowego i System Zarządzania Ruchu. W ramach zadania zaprojektowany zostanie też węzeł Ostromęczyn, którego budowa planowana jest w przyszłości.

GDDKiA podzieliła inwestycję na dwa odcinki: od granicy woj. podlaskiego z mazowieckim do Łosic (17,2 km) oraz od Łosic do granicy woj. mazowieckiego z lubelskim (14,5 km). Ogłoszenie o przetargach wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Minkiewicz przekazał, że podpisanie umów planowane jest w drugiej połowie 2026 r. Inwestycja będzie realizowana w latach 2028-2031.

Trasa S19 na Mazowszu

Element szlaku Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości.

Źródło: PAP/Maciej Zieliński , Maria Samczuk
Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom
Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom

Wizualizacja trasy S7
Źródło: GDDKiA, Value Engineering
Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Drogi w PolsceGDDKiA
