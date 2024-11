W maskach włamali się do domu, rozpylili gaz i ukradli laptopa

30-latek z Płońska (Mazowieckie) został obrabowany w swoim domu. Zamaskowani mężczyźni weszli do środka po wybiciu szyby w drzwiach wejściowych, rozpylili duszący gaz i ukradli laptopa. Zatrzymano czterech podejrzanych.

Napastnik rozpylił gaz

- Z jego relacji wynikało, że nocą do jego domu, po wybiciu szyby w drzwiach wejściowych, weszły dwie lub trzy osoby w kominiarkach na głowach. Jeden z napastników przycisnął do łóżka śpiącego 30-latka, po czym rozpylił w twarz duszący gaz. Sprawcy zabrali laptopa, na którym były dane istotne dla pokrzywdzonego, a gdy mężczyzna próbował ich zatrzymać, ponownie użyli wobec niego gazu. Po wybiegnięciu z domu napastnicy wsiedli do czekającego na nich samochodu i odjechali - podała rzeczniczka płońskiej policji komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.