Uwierzył, że jest amerykańską żołnierką na misji w Syrii. Stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych

Stracił 40 tysięcy złotych

Jak zaznacza, po kilku dniach mężczyzna otrzymał wiadomość od "kuriera" o problemach z dostarczeniem paczki i kolejnych opłatach, tym razem celnych. - Na podany inny numer konta bankowego mężczyzna znowu przelał wskazaną kwotę. Nie był to jednak koniec jego kłopotów z "przesyłką". Oszustka jeszcze kilka razy kontaktowała się z nim i próbowała nakłonić do wpłacania różnych kwot pieniędzy na podawane przez nią numery kont, co miało być niezbędne by odzyskać paczkę z dolarami - zaznacza Drężek-Zmysłowa. I podsumowuje, że w sumie mężczyzna stracił w ten sposób ponad 40 tysięcy złotych.