Hejt, stalking, oszustwa - młodzież w ogromnej większości doświadcza tego w internecie. Ujawnia to nowy raport Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Płońscy policjanci przyjęli zgłoszenie od mieszkanki miasta, której 13-letni syn padł ofiarą internetowego oszustwa. Cała sytuacja rozegrała się na popularnej wśród graczy aplikacji do komunikacji, używanej - jak informuje policja - powszechnie przez dzieci i młodzież grającą w gry online.

Chłopiec, logując się do gry, kliknął w wyświetlony link. W ten sposób został przekierowany na rozmowę z osobą podszywającą się pod administratora aplikacji. "Fałszywy 'administrator' zażądał od nastolatka podania numeru telefonu w celu rzekomej weryfikacji konta. Po otrzymaniu SMS-a z kodem 13-latek - nieświadomy zagrożenia - podał go oszustowi. Wkrótce poproszono go o kolejne kody, które systematycznie przychodziły na jego telefon" - opisała komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

W pewnym momencie chłopiec otrzymał komunikat, że jego konto umożliwia teraz zakupy u zewnętrznych dostawców. "Gdy poinformował 'administratora', że nie chce za nic płacić i nie będzie dalej podawał kodów, ten stwierdził, że w przypadku odmowy numer telefonu 13-latka zostanie zablokowany" - dodała policjantka.

Nastolatek postąpił zgodnie z instrukcjami. Efekt? Operator komórkowy naliczył dodatkowe opłaty za zakupy w sklepie internetowym z grami i programami, których chłopiec nigdy nie zamawiał. Ostatecznie straty wyniosły niemal 800 złotych.

"Ten przypadek to poważne ostrzeżenie zarówno dla dzieci, jak i dla ich opiekunów. W świecie cyfrowym, gdzie wiele działań odbywa się błyskawicznie, a granice prywatności są niejasne, bardzo łatwo paść ofiarą manipulacji" - podkreśliła policja w komunikacie.

Jak nie dać się oszukać?

Funkcjonariusze podali kilka zasad, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo w internecie. Jak przypomnieli, najlepiej nigdy nie podawać swojego numeru telefonu nieznajomym w internecie. "Nie klikaj w linki, które pojawiają się w grach lub wiadomościach od nieznanych osób - nawet jeśli wyglądają niewinnie. Nie podawaj nikomu kodów, które otrzymujesz w wiadomościach SMS - są one zazwyczaj potwierdzeniem transakcji finansowych lub potwierdzeniem zgody na doliczanie dodatkowych opłat do rachunku telefonicznego" - zaznaczyli policjanci.

"W każdej wątpliwej sytuacji - rozmawiaj z rodzicami lub opiekunami - lepiej zapytać i upewnić się, niż później ponosić finansowe konsekwencje. Rodzice - regularnie rozmawiajcie z dziećmi o zagrożeniach online - tłumaczcie, co to są płatne usługi, mikropłatności i jak działają oszuści" - zaapelowali mundurowi.