11-latek ważył zaledwie 15 kilogramów. Prokuratura wszczęła śledztwo

Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Płońsku, a nadzór nad nią objęła Prokuratura Okręgowa w Płocku. Jak poinformował portal TVP Warszawa, śledztwo dotyczy znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek. Wszczęto je na podstawie informacji przekazanych prokuraturze przez lekarzy ze szpitala w Płońsku, którzy opiekowali się chłopcem. 11-latek trafił tam w maju tego roku. W chwili przyjęcia ważył zaledwie 15-kilogramów.

Zastępca prokuratora okręgowego w Płocku Marcin Bagiński poinformował w rozmowie z portalem, że w ramach postępowania trwają przesłuchania świadków oraz gromadzenie dokumentacji z zakresu opieki socjalnej, sprawowanej nad rodziną, a także dokumentacji sądowej i medycznej.

Śledczy skupiają się na kilku aspektach sprawy. - Pierwszym wątkiem jest wątek pogorszenia stanu zdrowia, drugi funkcjonariuszy publicznych, osób zobowiązanych do pomocy tej rodzinie, która to rodzina jak wiadomo wymagała pomocy ze strony instytucji socjalnych - wskazał prokuratur Bagiński.

Jak zapowiedział, powołany zostanie biegły z zakresu medycyny sądowej. Oceni on, czy osoby sprawujące opiekę nad 11-latkiem mogły przyczynić się do jego złej kondycji.

W maju 11-latek trafił do szpitala

O sprawie poinformowała redakcja Kuriera Mazowieckiego TVP Warszawa. W maju chłopiec trafił do szpitala w Płońsku. Był w ciężkim stanie. Konieczne było przeniesienie go do specjalistycznej placówki, ale z uwagi na ryzyko początkowo nie kwalifikował się do transportu.

- Cały zespół pediatryczny z zaangażowaniem i wielkim wysiłkiem próbował stabilizować stan pacjenta na tyle, żeby mógł być przetransportowany transportem lotniczym do placówki w Warszawie - mówiła Lidia Bistroń, ordynator oddziału dziecięcego SPZOZ Płońsku w rozmowie z dziennikarzami.

Rodzina korzystała ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. Nauczyciele mieli zaalarmować pracowników socjalnych o stanie chłopca, ponieważ od dłuższego czasu nie pojawiał się w szkole.