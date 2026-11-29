W mieszkaniu znalezionego nieprzytomnego mężczyznę z ranami kłutymi
We wtorek do policjantów z Płocka wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w mieszkaniu przy ulicy Skłodowskiej znaleziono nieprzytomnego mężczyznę. Na miejsce skierowano patrol.
Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy 39-latkowi, który następnie został przekazany ratownikom medycznym. "Mężczyzna posiadał rany kłute, w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala" - poinformowała kom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Policjanci pracowali na miejscu z udziałem prokuratora. Zatrzymali dwóch mężczyzn.
Jednemu grozi dożywocie
Zatrzymani usłyszeli zarzuty, obydwaj odpowiedzą w warunkach recydywy.
"25-latkowi za pobicie i usiłowanie zabójstwa oraz znieważenie funkcjonariusza grozi dożywocie. 31-latek odpowie za pobicie, którego następstwem jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności" - przekazała Jakubowska.
Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec mężczyzn tymczasowe areszty na trzy miesiące.