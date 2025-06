Siedem listów gończych, 10 lat w więzieniu

Jak działają "łowcy cieni" Źródło: tvn24

Zatrzymanie to efekt działań, podjętych przez płockich funkcjonariuszy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. We wtorek, 10 czerwca, policjanci namierzyli 33-latka poszukiwanego siedmioma listami gończymi.

- Mieszkaniec Płocka od dwóch lat ukrywał się przed organami ścigania. Został przewieziony do zakładu karnego, gdzie za liczne kradzieże spędzi blisko dekadę - przekazała podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Służby weszły do lokali z automatami do gier (wideo bez dźwięku) Źródło: Komenda Stołeczna Policji