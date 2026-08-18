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Okolice

Potrącił kobietę i odjechał, zostawiając ją na poboczu. Apel policji

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Wypadek na Południowej Obwodnicy Warszawy (zdjęcie ilustracyjne)
Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja
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Policjanci szukają świadków potrącenia 42‑letniej kobiety na przejściu dla pieszych w Płochocinie (Mazowieckie). Kierowca nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy poszkodowanej.

Do wypadku doszło w poniedziałek, 17 sierpnia około godziny 20.00-20.15 w miejscowości Płochocin (powiat warszawski zachodni) na ulicy Poznańskiej, w pobliżu numeru 612.

"42-letnia kobieta chciała przejść na drugą stronę ulicy, korzystając z przejścia dla pieszych. Gdy była na przejściu, rozpędzony samochód wjechał w nią, potrącając. Kobieta upadła na ziemię. Kierowca nie zatrzymał się, by udzielić jej pomocy - odjechał, zostawiając ją na poboczu" - podała stołeczna policja w komunikacie.

Pomocy udzielili jej świadkowie, którzy wezwali policję i karetkę pogotowia.

Apel policji po wypadku w Płochocinie

"Każda osoba mogąca pomóc w ustaleniach, proszona jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numerami telefonów: tel. 47 724 39 00, 47 724 39 01 (całodobowo). Każda informacja - również nagrania z kamer samochodowych - może być kluczowa" - zaapelowała policja.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePolicja
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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