Okolice Potrącił kobietę i odjechał, zostawiając ją na poboczu. Apel policji Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

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Do wypadku doszło w poniedziałek, 17 sierpnia około godziny 20.00-20.15 w miejscowości Płochocin (powiat warszawski zachodni) na ulicy Poznańskiej, w pobliżu numeru 612.

"42-letnia kobieta chciała przejść na drugą stronę ulicy, korzystając z przejścia dla pieszych. Gdy była na przejściu, rozpędzony samochód wjechał w nią, potrącając. Kobieta upadła na ziemię. Kierowca nie zatrzymał się, by udzielić jej pomocy - odjechał, zostawiając ją na poboczu" - podała stołeczna policja w komunikacie.

Pomocy udzielili jej świadkowie, którzy wezwali policję i karetkę pogotowia.

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Apel policji po wypadku w Płochocinie

"Każda osoba mogąca pomóc w ustaleniach, proszona jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numerami telefonów: tel. 47 724 39 00, 47 724 39 01 (całodobowo). Każda informacja - również nagrania z kamer samochodowych - może być kluczowa" - zaapelowała policja.