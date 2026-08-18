Potrącił kobietę i odjechał, zostawiając ją na poboczu. Apel policji
Do wypadku doszło w poniedziałek, 17 sierpnia około godziny 20.00-20.15 w miejscowości Płochocin (powiat warszawski zachodni) na ulicy Poznańskiej, w pobliżu numeru 612.
"42-letnia kobieta chciała przejść na drugą stronę ulicy, korzystając z przejścia dla pieszych. Gdy była na przejściu, rozpędzony samochód wjechał w nią, potrącając. Kobieta upadła na ziemię. Kierowca nie zatrzymał się, by udzielić jej pomocy - odjechał, zostawiając ją na poboczu" - podała stołeczna policja w komunikacie.
Pomocy udzielili jej świadkowie, którzy wezwali policję i karetkę pogotowia.
Apel policji po wypadku w Płochocinie
"Każda osoba mogąca pomóc w ustaleniach, proszona jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach pod numerami telefonów: tel. 47 724 39 00, 47 724 39 01 (całodobowo). Każda informacja - również nagrania z kamer samochodowych - może być kluczowa" - zaapelowała policja.