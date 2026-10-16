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Okolice

Płoną dwie hale namiotowe ze zniczami

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Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Pożar hali ze zniczami w Piotrowicach
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: KP PSP w Otwocku
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W miejscowości Piotrowice koło Otwocka wybuchł pożar w halach namiotowych ze zniczami. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Pożar wybuchł w piątek rano. - Zgłoszenie dotyczyło dwóch hali namiotowych wypełnionych zniczami. Obie są w ogniu - przekazał nam aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Źródło zdjęcia: KP PSP w Otwocku
Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Źródło zdjęcia: KP PSP w Otwocku
Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Źródło zdjęcia: KP PSP w Otwocku

Po godzinie 7 strażak poinformował, że na tę chwilę pożar nie został opanowany. - Na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej. Dysponujemy kolejne siły i środki - powiedział.

Dodał też, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Pożar w Piotrowicach
Pożar w Piotrowicach
Pożar w Piotrowicach
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Piotrowicach
Pożar w Piotrowicach
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Piotrowicach
Pożar w Piotrowicach
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Pożar w Piotrowicach
Pożar w Piotrowicach
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Droga jest zablokowana

Ze względu na działania służb zablokowana została droga wojewódzka 801 od ronda w Sobiekursku w kierunku Piotrowic.

Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Pożary
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