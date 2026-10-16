Płoną dwie hale namiotowe ze zniczami
Pożar wybuchł w piątek rano. - Zgłoszenie dotyczyło dwóch hali namiotowych wypełnionych zniczami. Obie są w ogniu - przekazał nam aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.
Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim
Po godzinie 7 strażak poinformował, że na tę chwilę pożar nie został opanowany. - Na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej. Dysponujemy kolejne siły i środki - powiedział.
Dodał też, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.
Pożar w Piotrowicach
Droga jest zablokowana
Ze względu na działania służb zablokowana została droga wojewódzka 801 od ronda w Sobiekursku w kierunku Piotrowic.
Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie
Źródło: tvnwarszawa.pl