Okolice Płoną dwie hale namiotowe ze zniczami Oprac. Dariusz Gałązka |

Pożar hali ze zniczami w Piotrowicach Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: KP PSP w Otwocku

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Pożar wybuchł w piątek rano. - Zgłoszenie dotyczyło dwóch hali namiotowych wypełnionych zniczami. Obie są w ogniu - przekazał nam aspirant Bartłomiej Baran z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim Źródło zdjęcia: KP PSP w Otwocku Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim Źródło zdjęcia: KP PSP w Otwocku Duży pożar hali ze zniczami w powiecie otwockim Źródło zdjęcia: KP PSP w Otwocku

Po godzinie 7 strażak poinformował, że na tę chwilę pożar nie został opanowany. - Na miejscu działa 15 zastępów straży pożarnej. Dysponujemy kolejne siły i środki - powiedział.

Dodał też, że w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Pożar w Piotrowicach Pożar w Piotrowicach Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar w Piotrowicach Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar w Piotrowicach Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Pożar w Piotrowicach Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Droga jest zablokowana

Ze względu na działania służb zablokowana została droga wojewódzka 801 od ronda w Sobiekursku w kierunku Piotrowic.

Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Na miejscu pożaru panuje ogromne zadymienie Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl