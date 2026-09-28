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Okolice

Karambol z udziałem tirów. Droga krajowa zablokowana

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Zderzenie na dk 79
Zderzenie z tirami na krajowej "79"
Źródło wideo: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Źródło zdj. gł.: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
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Na drodze krajowej numer 79, na wysokości miejscowości Pilawa (Mazowieckie), zderzyły się trzy tiry, auto dostawcze i samochód osobowy. Policja podała, że jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.

Policja z Piaseczna potwierdziła nam, że w zdarzeniu brało udział pięć pojazdów: trzy tiry, auto dostawcze i osobowe. Według informacji Artura Węgrzynowicza z tvnwarszawa.pl, jeden z kierowców był uwięziony we wraku ciężarówki.

Jedna osoba zabrana śmigłowcem

Na miejscu pracują służby. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.16. Dotyczyło zderzenia trzech ciężarówek, busa i samochodu osobowego. Pojazdami podróżowało łącznie pięć osób. Czterech poszkodowanych opuściło auta przed przybyciem strażaków. Jedna osoba, kierowca ciężarówki, została wydobyta przez strażaków przy użyciu sprzętu hydraulicznego - powiedział nam sekcyjny Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej.

Jak dodał, wszyscy uczestnicy zdarzenia są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu wciąż jest około 40 strażaków i dwie karetki. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Oficer prasowy policji w Piasecznie aspirant Wioletta Domagała poinformowała, że finalnie śmigłowcem do szpitala w Warszawie została zabrana jedna osoba. - Przebadano czterech kierujących będących na miejscu. Byli trzeźwi - podała.

Zderzenie z udziałem tirów na krajowej "79"
Zderzenie na dk 79
Zderzenie na dk 79
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Zderzenie na dk 79
Zderzenie na dk 79
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Zderzenie na dk 79
Zderzenie na dk 79
Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

Utrudnienia do wieczora

O utrudnieniach ostrzega także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie na DK 79, odcinek Piaseczno - Góra Kalwaria, w pobliżu m. Pilawa (woj. mazowieckie) km 16+000. Doszło do zderzenia 5 pojazdów w ruchu. Droga zablokowana w obu kierunkach jazdy. Utrudnienie powstało około godz. 15:54" - podała GDDKiA.

Drogowcy szacują, że droga będzie zablokowana do godziny 19.

Dla kierowców wytyczono objazdy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
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