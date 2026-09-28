Karambol z udziałem tirów. Droga krajowa zablokowana
Policja z Piaseczna potwierdziła nam, że w zdarzeniu brało udział pięć pojazdów: trzy tiry, auto dostawcze i osobowe. Według informacji Artura Węgrzynowicza z tvnwarszawa.pl, jeden z kierowców był uwięziony we wraku ciężarówki.
Jedna osoba zabrana śmigłowcem
Na miejscu pracują służby. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 15.16. Dotyczyło zderzenia trzech ciężarówek, busa i samochodu osobowego. Pojazdami podróżowało łącznie pięć osób. Czterech poszkodowanych opuściło auta przed przybyciem strażaków. Jedna osoba, kierowca ciężarówki, została wydobyta przez strażaków przy użyciu sprzętu hydraulicznego - powiedział nam sekcyjny Patryk Misiek z piaseczyńskiej straży pożarnej.
Jak dodał, wszyscy uczestnicy zdarzenia są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu wciąż jest około 40 strażaków i dwie karetki. Lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Oficer prasowy policji w Piasecznie aspirant Wioletta Domagała poinformowała, że finalnie śmigłowcem do szpitala w Warszawie została zabrana jedna osoba. - Przebadano czterech kierujących będących na miejscu. Byli trzeźwi - podała.
Utrudnienia do wieczora
O utrudnieniach ostrzega także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie na DK 79, odcinek Piaseczno - Góra Kalwaria, w pobliżu m. Pilawa (woj. mazowieckie) km 16+000. Doszło do zderzenia 5 pojazdów w ruchu. Droga zablokowana w obu kierunkach jazdy. Utrudnienie powstało około godz. 15:54" - podała GDDKiA.
Drogowcy szacują, że droga będzie zablokowana do godziny 19.
Dla kierowców wytyczono objazdy.