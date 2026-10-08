Uderzenie w płot i zamiana miejsc. O jednym nie wiedzieli
Oficer dyżurny komendy w podwarszawskim Piasecznie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Piaski samochód osobowy wjechał w ogrodzenie posesji. Na miejsce zostali skierowani policjanci drogówki.
Zauważyli stojące Suzuki, za kierownicą którego siedział mężczyzna, a na miejscu pasażera kobieta. 27-latek poinformował policjantów, że to on kierował autem. Był trzeźwy, ma prawo jazdy.
Nie wiedzieli o kamerze
Na tym jednak sprawa się nie skończyła, a kluczowy okazał się zapis z kamery monitoringu znajdującej się na posesji.
"Dokładnie zarejestrowała moment zdarzenia oraz to, co wydarzyło się chwilę później. Na nagraniu widać, że po zdarzeniu para zamieniła się miejscami w samochodzie. 21-latka przyznała, że to ona kierowała Suzuki. Jak wyjaśniła, bała się konsekwencji, ponieważ wcześniej piła alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała blisko dwa promile w wydychanym powietrzu. Nie ma też prawa jazdy" - poinformowała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie.
Obojgu grożą kary
21-latka usłyszała już zarzuty dotyczące prowadzenia auta po alkoholu i bez prawa jazdy. Grozi jej do trzech lat więzienia. Kary nie uniknie także 27-latek, który odpowie za udostępnienie pojazdu pijanej osobie. Grozi za to grzywna lub ograniczenie wolności.