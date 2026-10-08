Okolice Uderzenie w płot i zamiana miejsc. O jednym nie wiedzieli

Zamiana miejsc, blisko dwa promile alkoholu i brak prawa jazdy Źródło wideo: Policja Piaseczno Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Oficer dyżurny komendy w podwarszawskim Piasecznie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w miejscowości Piaski samochód osobowy wjechał w ogrodzenie posesji. Na miejsce zostali skierowani policjanci drogówki.

Zauważyli stojące Suzuki, za kierownicą którego siedział mężczyzna, a na miejscu pasażera kobieta. 27-latek poinformował policjantów, że to on kierował autem. Był trzeźwy, ma prawo jazdy.

Nie wiedzieli o kamerze

Na tym jednak sprawa się nie skończyła, a kluczowy okazał się zapis z kamery monitoringu znajdującej się na posesji.

"Dokładnie zarejestrowała moment zdarzenia oraz to, co wydarzyło się chwilę później. Na nagraniu widać, że po zdarzeniu para zamieniła się miejscami w samochodzie. 21-latka przyznała, że to ona kierowała Suzuki. Jak wyjaśniła, bała się konsekwencji, ponieważ wcześniej piła alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała blisko dwa promile w wydychanym powietrzu. Nie ma też prawa jazdy" - poinformowała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie.

Zamiana miejsc w oku kamery Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Obojgu grożą kary

21-latka usłyszała już zarzuty dotyczące prowadzenia auta po alkoholu i bez prawa jazdy. Grozi jej do trzech lat więzienia. Kary nie uniknie także 27-latek, który odpowie za udostępnienie pojazdu pijanej osobie. Grozi za to grzywna lub ograniczenie wolności.