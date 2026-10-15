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Okolice

Urząd kupił dawny dworzec. Wiemy, co w nim będzie

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Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Budynek dawnej stacji w Gołkowie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
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Podwarszawska gmina Piaseczno wygrała przetarg na kilka działek. Na jednej z nich znajduje się dawny dworzec stacji Gołków na trasie grójeckiej wąskotorówki. Urzędnicy mają już plan na historyczny budynek.

Gmina wzięła udział w przetargu na prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Kordiana w Piasecznie, gdzie znajduje się zabytkowy dworzec kolejowy. Licytacja nie trwała długa, bo oferent był tylko jeden.

- Przetarg wygraliśmy i zamierzamy nabyć zabytkowy budynek stacji kolejowej w Gołkowie wraz z sąsiadującymi działkami przy ulicy Kordiana za cenę wywoławczą 950 tysięcy złotych netto - przekazał burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. - To otwiera nam możliwość zadbania o kolejny zabytek, tym razem ściśle związany z historią kolei wąskotorowej - dodał.

Gmina kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Gmina Piaseczno kupi zabytkową stacyjkę w Gołkowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Biblioteka w dawnym dworcu wąskotorówki

Transakcja nie została jeszcze zamknięta, bo prawo pierwokupu ma państwo. - W związku z tym, że w tym przypadku mowa jest o użytkowaniu wieczystym, to dopiero po dopełnieniu wszelkich dodatkowych formalności (pierwszeństwo nabycia ma Krajowy Zasób Nieruchomości, ale nie sądzimy by był zainteresowany) możliwe będzie sfinalizowanie nabycia - zastrzegła Joanna Ferlian-Tchórzewska, rzeczniczka Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Jak poinformowała, budynek zostanie przeznaczony najpewniej na bibliotekę i miejsce aktywności lokalnej, ponieważ obecnie urząd musi wynajmować pomieszczenia na ich potrzeby. Zabytkowy obiekt wymaga generalnego remontu. - Po nabyciu nieruchomości przeanalizowana zostanie możliwość zaadaptowania budynku oraz uzupełnienia zabudowy, na przykład o dodatkowy pawilon, w celu zapewnienia pomieszczeń na działania biblioteki, miejsca aktywności lokalnej i klubu seniora - sprecyzowała urzędniczka.

Grójecka wąskotorówka docierała do Mokotowa

Jak podaje trasbus.com, Kolejka Grójecka został uruchomiona w 1898 roku. Początkowo kursowała ulicą Puławska z Warszawy do Piaseczna, zaczynając bieg na Placu Unii Lubelskiej, czyli na rogatkach ówczesnej stolicy. Wiosną 1900 roku linię wydłużono właśnie do Gołkowa, a latem do Góry Kalwarii. Służyła głównie mieszkańcom i letnikom, ale była wykorzystywana także do transportu cegły z cegielni Gustawa Bauerfeinda.

Z czasem dymiące i uciążliwe ciuchcie zaczęto wycofywać ze stolicy. Stacja na Placu Unii Lubelskiej została rozebrana w 1935 roku.

Rozbiórka starej stacji na Placu Unii Lubelskiej.
Rozbiórka starej stacji na Placu Unii Lubelskiej.
Źródło zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W 1945 grójecka wąskotorówka docierała już tylko do stacji Warszawa Południowa, czyli w rejon dzisiejszej stacji metra Wilanowska. W latach 80. komunikowała wyłącznie miejscowości położone między Piasecznem a Grójcem. W 1991 roku przejazdy pasażerskie zlikwidowano. Dawne budynki dworcowe zaczęły popadać w ruinę. Dziś kolejka działa tylko jako sezonowa atrakcja turystyczna.

Gołków został włączony do Piaseczna w 1952 roku i pozostaje dzielnicą tej podwarszawskiej miejscowości. Zaprojektowany przez Konstantego Jakimowicza murowany budynek dworcowy powstał około 1925 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
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