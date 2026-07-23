Okolice Łoś wpadł przez okno do domu. Nagranie Oprac. Alicja Glinianowicz |

Spłoszony łoś wpadł przez okno Źródło zdj. gł.: Animal Rescue Poland

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"Spłoszony łoś wpadł przez okno do domu w miejscowości Wólka Kozodawska Gmina Piaseczno. Na miejscu interweniowała Straż Miejska w Piasecznie wraz z sekcją Animal Rescue SRS - Służba Ratownictwa Specjalistycznego" - poinformowało Animal Rescue Poland.

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 12. Pierwszy patrol Animal Rescue SRS pojawił się na miejscu po piętnastu minutach.

Zniszczył meble, samodzielnie opuścił budynek

Zwierzę samodzielnie opuściło budynek.

Jak podali przedstawiciele Animal Rescue Poland, łoś, wpadając w panice przez okno, częściowo zniszczył znajdujące się w domu meble. Nie było natomiast osób poszkodowanych.

"Nie można wykluczyć, że łoś został wcześniej spłoszony, na przykład przez psa puszczonego luzem w lesie lub w pobliżu terenów leśnych. Przypominamy, że psy powinny znajdować się pod pełną kontrolą opiekuna. Spłoszone dzikie zwierzę może zachowywać się nieprzewidywalnie i stanowić zagrożenie zarówno dla siebie, jak i dla ludzi" - wyjaśniło stowarzyszenie.