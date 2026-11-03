Okolice Przekroczył dozwoloną prędkość. To był początek jego problemów Oprac. Katarzyna Kędra |

Przekroczył prędkość, sąd wydał wyrok w trybie przyspieszonym Źródło wideo: KPP w Piasecznie Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki na ulicy Tarczyńskiej zwrócili uwagę na kierującego Mercedesem, który jechał zdecydowanie szybciej niż zezwalają na to przepisy. Pomiar prędkości wykazał 160 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h.

"Mundurowi zatrzymali pojazd, za kierownicą którego siedział 52-latek. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami" - wskazała oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zasnęła w aucie, trafi do więzienia

Ekspresowy wyrok

Policjanci uniemożliwili 52-latkowi dalsze kierowanie samochodem, a on sam trafił do policyjnej celi.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tarczynie zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie oraz wdrożyli postępowanie przyspieszone, dzięki czemu wyrok w sprawie zapadł w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od zatrzymania.

"Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Grójcu orzekł 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, a także dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów" - podsumowała policjantka.