Przekroczył dozwoloną prędkość. To był początek jego problemów
Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki na ulicy Tarczyńskiej zwrócili uwagę na kierującego Mercedesem, który jechał zdecydowanie szybciej niż zezwalają na to przepisy. Pomiar prędkości wykazał 160 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h.
"Mundurowi zatrzymali pojazd, za kierownicą którego siedział 52-latek. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami" - wskazała oficer prasowa piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.
Ekspresowy wyrok
Policjanci uniemożliwili 52-latkowi dalsze kierowanie samochodem, a on sam trafił do policyjnej celi.
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tarczynie zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie oraz wdrożyli postępowanie przyspieszone, dzięki czemu wyrok w sprawie zapadł w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od zatrzymania.
"Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Grójcu orzekł 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, a także dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów" - podsumowała policjantka.