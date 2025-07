Testował auto, wyprzedzał na pasach. Tłumaczył, że "wszyscy wolno jadą"

Testy nowego auta skończyły się mandatem Źródło: KPP w Piasecznie

80-latek został zatrzymany do kontroli przez policjantów z podwarszawskiego Piaseczna w miejscowości Podosowa.

"Kierujący na przejściu dla pieszych postanowił wyprzedzić inny pojazd, a jego zachowanie zostało nagrane przez policyjny wideorejestrator. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali kierującego do kontroli. Ten, wspólnie z żoną stwierdził, że tylko testowali swoje nowe auto, a tutaj przecież wszyscy wolno jadą... 80-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Jak dodała, policjanci udzielili kierowcy "srogiej reprymendy". Przypomnieli, że przejścia dla pieszych to strefy szczególnej ostrożności, a zbliżając się do nich, kierowca ma obowiązek zachować czujność, a nie podejmować ryzykowne manewry.

"Przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nie są jedynie zbiorem formalności - są one stworzone po to, by chronić zdrowie i życie nas wszystkich" - zauważyła Gąsowska.