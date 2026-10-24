Okolice Był stałym klientem, ale nigdy nie płacił. Trafi do więzienia Oprac. Alicja Glinianowicz |

Przychodził często, jednak nigdy nie płacił Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

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39-latek często pojawiał się w sklepach wielkopowierzchniowych w Konstancinie-Jeziornie oraz Górze Kalwarii.

Pchał wózek z artykułami wartymi trzy tysiące złotych

"Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że mężczyzna przychodził nie po to, by robić w nim zakupy, a by dokonywać kradzieży. Podczas ostatniej wizyty w sklepie został ujęty przez pracownika ochrony, tuż po przekroczeniu linii kas z wózkiem pełnym artykułów spożywczych, alkoholu oraz elektroniki na łączną kwotę blisko trzy tysiące złotych" - zrelacjonowała podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Przyznał się do kradzieży, trafił do więzienia

Asortyment wrócił na sklepowe półki, a mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Konstancina-Jeziorny. Zebrany materiał dowodowy pozwolił postawić mu trzy zarzuty dotyczące kradzieży dokonanych we wrześniu i październiku 2026 roku.

39-latek przyznał się i dobrowolnie poddał karze. W więzieniu będzie musiał spędzić rok i dwa miesiące.