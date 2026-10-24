Był stałym klientem, ale nigdy nie płacił. Trafi do więzienia
39-latek często pojawiał się w sklepach wielkopowierzchniowych w Konstancinie-Jeziornie oraz Górze Kalwarii.
Pchał wózek z artykułami wartymi trzy tysiące złotych
"Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że mężczyzna przychodził nie po to, by robić w nim zakupy, a by dokonywać kradzieży. Podczas ostatniej wizyty w sklepie został ujęty przez pracownika ochrony, tuż po przekroczeniu linii kas z wózkiem pełnym artykułów spożywczych, alkoholu oraz elektroniki na łączną kwotę blisko trzy tysiące złotych" - zrelacjonowała podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Przyznał się do kradzieży, trafił do więzienia
Asortyment wrócił na sklepowe półki, a mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Konstancina-Jeziorny. Zebrany materiał dowodowy pozwolił postawić mu trzy zarzuty dotyczące kradzieży dokonanych we wrześniu i październiku 2026 roku.
39-latek przyznał się i dobrowolnie poddał karze. W więzieniu będzie musiał spędzić rok i dwa miesiące.