Za "desperacką" ucieczkę przed drogówką trafił do więzienia

Młody mężczyzna, który rok temu uciekał przed drogówką z Piaseczna, został ponownie zatrzymany. Tym razem "odwiedzili" go dzielnicowi, by doprowadzić do więzienia.

W marcu 2024 roku 18-letni obywatel Ukrainy podjął desperacką - jak to ujęli policjanci - próbę ucieczki przed piaseczyńską drogówką. Mężczyzna nie reagował na sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu. Jak się okazało, powodem jego zachowania był alkohol.

- Mężczyzna kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości. 18-latek został skutecznie zatrzymany, usłyszał zarzuty karne, a zgromadzony w sprawie materiał został przekazany do piaseczyńskiego sądu - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Tam też zapadł wyrok w sprawie. Sąd orzekł wobec mężczyzny karę 11 miesięcy więzienia. Gdy ten nie stawił się do jej odbycia, został wydany nakaz doprowadzenia, a sprawą zajęli się dzielnicowi.

- Ustalili aktualne miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny i złożyli mu niezapowiedzianą wizytę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji, a następnie przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę - podała podkom. Gąsowska.

