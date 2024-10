Bójka przed sklepem. Jedna osoba w szpitalu

Przed jednym ze sklepów przy ulicy Puławskiej w Piasecznie doszło do bójki. Policja zatrzymała dwie osoby. Jedna trafiła do szpitala.

Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, przed sklepem przy ulicy Puławskiej w Piasecznie pojawiły się służby, teren został wygrodzony taśmą. - Na miejscu jest kilka radiowozów i karetka pogotowia. Doszło do bójki pomiędzy trzema osobami - dodał. - Mężczyzna w wieku około 60 lat uderzył głową o beton. W stanie zagrożenia życia trafił do szpitala.

Swoje czynności prowadzi policja. - Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że przed sklepem doszło do kłótni i szarpaniny między trzema mężczyznami. Jeden z nich trafił do szpitala, a dwóch pozostałych zatrzymano. Policjanci ustalają przebieg zdarzenia, zabezpieczają monitoring i docierają do świadków - poinformowała st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.