Wsiadał za kierownicę mimo trzech zakazów. Był pijany

Policjanci otwockiej drogówki zatrzymali kierowcę, który miał w organizmie blisko 0,9 promila alkoholu. 64-latek był już karany za przestępstwa drogowe. Nie powstrzymały go trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.

Policjanci patrolujący ulice podwarszawskiego Otwocka zauważyli na ulicy Reymonta mężczyznę kierującego oplem, "którego styl jazdy wskazywał, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu". Zatrzymali go do kontroli. Gdy otworzył szybę, już wiedzieli w czym tkwił problem tego kierowcy.