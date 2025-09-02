Ubrany w komżę blokował ruch w centrum miasta

Do zdarzenia doszło w Ostrołęce Źródło: tvn24

W poniedziałek oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który na ulicy Bohaterów Warszawy w Ostrołęce miał tamować ruch. Według relacji osób zgłaszających miał m.in. wskoczyć na maskę jednego z samochodów.

- Dojeżdżając pod wskazany adres, policjanci zauważyli mężczyznę, który chodził po jezdni na czerwonym świetle i blokował ruch drogowy. Pojazdy poruszające się po dwóch pasach ruchu zmuszone były do zwolnienia bądź zatrzymania. Na widok policjantów mężczyzna próbował uciec. Po krótkim pościgu szybko został zatrzymany - zrelacjonował nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Komżę ukradł z kościoła

Zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Ostrołęki. - Uwagę policjantów zwróciło nietypowe ubranie mężczyzny, miał na sobie komżę. Pojechali więc do pobliskiego kościoła. Okazało się, że chwilę wcześniej 19-latek wszedł do świątyni i ukradł z zakrystii komżę - wyjaśnił Żerański.

Za swoje zachowanie 19-latek odpowie przed sądem.