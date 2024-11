Siedział na poboczu, na nogach miał klapki. Mówił, że idzie do domu

Policjant z Ostrołęki wracał po służbie do domu, gdy zobaczył siedzącego na poboczu mężczyznę. Pieszy był wyraźnie zdezorientowany, na nogach miał klapki. Funkcjonariusz pomógł wyziębionemu mężczyźnie, który miał zamiar pieszo dotrzeć do domu. Miał jeszcze 30 kilometrów.

We wtorek około godziny 16.20 ostrołęcki policjant wracający po służbie dostrzegł siedzącego na poboczu blisko drogi mężczyznę. Funkcjonariusz zatrzymał się i poprosił pieszego, aby oddalił od drogi, bo może zostać potrącony. W trakcie rozmowy zauważył, że mężczyzna trzęsie się z zimna. Dlatego wyszedł, aby z nim porozmawiać i ustalić, czy nie potrzebuje on pomocy.

Był 30 kilometrów od domu

- Po podejściu okazało się, że mężczyzna siedzi w klapkach i dziurawych skarpetach. Był wyziębiony i zdezorientowany, nie był w stanie podać numeru telefonu do jego członków rodziny. Powiedział, że jak odpocznie, to pieszo będzie szedł do domu, który był oddalony o prawie 30 kilometrów - podał nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik policji w Ostrołęce.