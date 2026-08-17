Matka maturzysty odpowie za przywłaszczenie pieniędzy na studniówkę
Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, która skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia.
Śledczy zarzucają Agnieszce M., że między 30 września 2025 roku a 17 stycznia 2026 roku przywłaszczyła 30 tysięcy 367 złotych. Pieniądze te zostały jej powierzone i były przeznaczone na organizację balu studniówkowego uczniów dwóch klas V Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Pokrzywdzonych zostało 47 osób.
Przyznała się
- Podejrzana podczas przesłuchania przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Za zarzucane jej przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat - dodała prokurator Łukasiewicz.
Agnieszka M. jest matką jednego z uczestników balu studniówkowego.