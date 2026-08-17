Okolice Matka maturzysty odpowie za przywłaszczenie pieniędzy na studniówkę Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Śledztwo prowadziła prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: archiwum TVN24

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Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, która skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia.

Śledczy zarzucają Agnieszce M., że między 30 września 2025 roku a 17 stycznia 2026 roku przywłaszczyła 30 tysięcy 367 złotych. Pieniądze te zostały jej powierzone i były przeznaczone na organizację balu studniówkowego uczniów dwóch klas V Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Pokrzywdzonych zostało 47 osób.

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Przyznała się

- Podejrzana podczas przesłuchania przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Za zarzucane jej przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat - dodała prokurator Łukasiewicz.

Agnieszka M. jest matką jednego z uczestników balu studniówkowego.