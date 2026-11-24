Groził policjantom siekierą i szczuł ich psami. Pijany 50-latek zatrzymany
W niedzielę około godziny 21.30 policja z Ostrołęki otrzymała zgłoszenie o awanturze domowej, wszczętej przez pijanego mężczyznę. Z przekazanych dyżurnemu informacji wynikało, że miał on popalić przedmioty na terenie posesji.
Chwycił za siekierę, wypuścił psy
Na miejsce skierowano patrol. Policjanci zastali na podwórku ognisko.
"W pewnym momencie z budynku wyszedł pobudzony 50-latek, który zaczął kierować wobec interweniujących policjantów groźby pozbawienia życia. Następnie mężczyzna wypuścił z kojca dwa psy, szczując nimi mundurowych oraz chwycił za siekierę, którą wymachiwał w ich kierunku" - relacjonuje nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
Dodaje, że mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i był coraz bardziej agresywny. "Sięgnął po pojemnik z łatwopalną cieczą, rozlał ją na terenie posesji, a następnie podpalił. W pewnym momencie oblał tą samą substancją własną odzież i również ją podpalił, po czym zrzucił z siebie płonącą bluzę" - informuje rzecznik ostrołęckiej policji.
Był pod wpływem alkoholu
Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Jak czytamy w komunikacie, badanie trzeźwości wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie.
Prokurator przedstawił 50-latkowi zarzuty dotyczące między innymi kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.