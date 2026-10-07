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Ostrołęka

Atak nożownika w szkole. Osiem osób rannych

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Zatrzymanie 19-latka po ataku w szkole
Prokuratura w Ostrołęce o ataku nożownika w szkole
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Mazowsze
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W zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce (Mazowieckie) doszło do ataku nożownika. Osiem osób zostało rannych. Zatrzymano 19-latka podejrzewanego o atak na uczniów i nauczycieli.

Informację potwierdziła nam rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, podinspektor Katarzyna Kucharska.

- Do zdarzenia doszło w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że siedem osób odniosło obrażenia, w tym dwie osoby poważne obrażenia - przekazała początkowo policjantka.

Potem okazało się, że rannych jest osiem osób. Według informacji służb, są to trzy osoby dorosłe i pięcioro nastolatków.

Policja: zatrzymano 19-latka

- Sprawca został już zatrzymany, jest to 19-letni uczeń tej szkoły. Obecnie są z nim przeprowadzone czynności procesowe - powiedziała Kucharska.

Jak ustalił dziennikarz śledczego tvn24.pl Robert Zieliński, 19-latek zaatakował nożem uczniów czwartej klasy.

"Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce" - napisała mazowiecka policja na portalu X. I pokazała zdjęcie zatrzymanego mężczyzny.

Prokuratura: wszedł do szkoły i zaatakował

Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła na antenie TVN24, że poszkodowanych jest osiem osób. Przekazała, że Jakub Z. został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej.

- Chłopak wszedł do budynku szkoły z niebezpiecznym narzędziem, zaatakował uczniów i nauczycieli. Z informacji, jakie posiadam, wynika, że rannych zostało osiem osób. Pokrzywdzonym jest na bieżąco udzielana pomoc medyczna - opisała. I dodała, że na miejscu pracuje już dwóch prokuratorów.

W szkole interweniowali także strażacy. - W momencie ataku nastąpiła częściowa ewakuacja budynku. Pozostała część uczniów pozamykała się w klasach na klucz - relacjonował oficer prasowy straży pożarnej w Ostrołęce mł. bryg. Adrian Stupski.

Oficer prasowy policji w Ostrołęce nadkomisarz Tomasz Żerański doprecyzował, że do zdarzenia doszło o godzinie 11.05. - Do jednej ze szkół wszedł 19-letni uczeń tej szkoły i zaatakował niebezpiecznym narzędziem zarówno uczniów, jak i nauczycieli, po czym uciekł z miejsca, wybiegł ze szkoły - opisywał policjant.

Jak dodał, że 19-latek został zatrzymany niecałe pół godziny po zdarzeniu, był zraniony.

Ranni trafili do szpitali

Sekretariat SOR-u Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce przekazał, że poszkodowani są zaopatrywani na oddziale. - Żaden z poszkodowanych nie będzie transportowany do innych jednostek. Nie mamy obecnie dokładnych informacji o stanie poszkodowanych - usłyszeliśmy.

Rannych do szpitala zabrał między innymi śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomocy udzielono także napastnikowi. - Z niepotwierdzonych informacji wynika, że 19-latek dokonał samookaleczenia - dodała przedstawicielka prokuratury.

Na razie nie są znane motywy ataku.

- Część poszkodowanych przebywa w szpitalu w Łomży, większość trafiła do szpitala w Ostrołęce - doprecyzował na antenie TVN24 prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Zapewnił, że ranni mają obrażenia niezagrażające ich życiu.

Sztab kryzysowy

Uruchomiono pomoc psychologiczną dla uczniów i rodziców. Na godzinę 13 zwołano sztab kryzysowy w ostrołęckim urzędzie miasta. Poza prokuratorami ma miejscu pracuje kilkudziesięciu policjantów i technik kryminalistyki.

Źródło: TVN24, tvnwarszawa.pl, RMF FM, eostroleka.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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