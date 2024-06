Ostatnie pożegnanie żołnierza ranionego nożem na granicy. Zawyją syreny w całym kraju

Syreny zawyją w całym kraju

W środę w południe w całym kraju zawyją syreny pojazdów Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej na znak czci dla żołnierza - śp. Mateusza Sitka - który został śmiertelnie ugodzony nożem na polsko-białoruskiej granicy. Ma to być również wyraz solidarności wszystkich służb mundurowych, dbających o bezpieczeństwo. Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna poinformowały o tym w mediach społecznościowych. Strażacy zachęcają też druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych do przyłączenia się do akcji. "Wasza obecność będzie dowodem na to, że pamięć o naszych bohaterach jest wieczna" - napisali strażacy.