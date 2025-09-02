10-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką. Kobieta ma złamaną rękę

W weekend, dyżurny nowodworskiej policji otrzymał informację o zdarzeniu z udziałem 10-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną oraz rowerzystki.
10-latek nie miał karty rowerowej
- Ze wstępnych ustaleń interweniujących na miejscu funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, że nastoletni kierowca jednośladu jechał ulicą Młodzieżową w Nowym Dworze Mazowieckim. Chłopiec doprowadził do zdarzenia drogowego z jadącą prawidłowo, 46-letnią rowerzystką. Doznała ona urazu ręki. Załoga karetki pogotowia przetransportowała ją do szpitala - poinformowała komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Okazało się, że ręka kobiety jest złamana. 10-latkowi nic się nie stało. Policjanci ustalili, że chłopiec nie posiadał karty rowerowej. - Podczas wymijania się z pieszym, chłopiec zjechał z chodnika na jezdnię i uderzył w jadącą w tym samym kierunku 46-letnią rowerzystkę - dodała komisarz Wielocha. - Policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego - podsumowała.
Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna to pojazd, który wymaga ostrożności i znajomości przepisów ruchu drogowego.
Zasady poruszania się na hulajnodze
- Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.
- Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
- Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.
- Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.
- Przepisy zabraniają: kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów oraz ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24