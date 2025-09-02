10-latek na hulajnodze zderzył się z rowerzystką. Kobieta ma złamaną rękę

Akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na mazowieckich drogach Źródło: KWP zs. w Radomiu

W weekend, dyżurny nowodworskiej policji otrzymał informację o zdarzeniu z udziałem 10-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną oraz rowerzystki.

10-latek nie miał karty rowerowej

- Ze wstępnych ustaleń interweniujących na miejscu funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, że nastoletni kierowca jednośladu jechał ulicą Młodzieżową w Nowym Dworze Mazowieckim. Chłopiec doprowadził do zdarzenia drogowego z jadącą prawidłowo, 46-letnią rowerzystką. Doznała ona urazu ręki. Załoga karetki pogotowia przetransportowała ją do szpitala - poinformowała komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Okazało się, że ręka kobiety jest złamana. 10-latkowi nic się nie stało. Policjanci ustalili, że chłopiec nie posiadał karty rowerowej. - Podczas wymijania się z pieszym, chłopiec zjechał z chodnika na jezdnię i uderzył w jadącą w tym samym kierunku 46-letnią rowerzystkę - dodała komisarz Wielocha. - Policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego - podsumowała.

Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna to pojazd, który wymaga ostrożności i znajomości przepisów ruchu drogowego.

Zasady poruszania się na hulajnodze

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Przepisy zabraniają: kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów oraz ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

