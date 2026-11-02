Okolice Dachował i rozbił samochód na drzewach Oprac. Katarzyna Kędra |

Kierowca uderzył w drzewo pod Piasecznem Źródło wideo: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Źródło zdj. gł.: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

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Do zdarzenia doszło wieczorem przy ulicy Gościniec Warecki.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz ustalił, że za kierownicą siedział 18-latek. - Został przebadany na miejscu, nic mu się nie stało - wskazał nasz reporter. - Jak tłumaczył na miejscu strażakom młody kierowca, na łuku drogi stracił panowanie, samochód dachował, uderzał w drzewa, by ostatecznie obrócić się i zatrzymać na kołach.

Na zdjęciach ze zdarzenia widać, że uderzenie było na tyle mocne, że BMW, którym kierował kierowca zostało całkowicie rozbite.

Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem Źródło zdjęcia: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński