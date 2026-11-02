Dachował i rozbił samochód na drzewach
Do zdarzenia doszło wieczorem przy ulicy Gościniec Warecki.
Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz ustalił, że za kierownicą siedział 18-latek. - Został przebadany na miejscu, nic mu się nie stało - wskazał nasz reporter. - Jak tłumaczył na miejscu strażakom młody kierowca, na łuku drogi stracił panowanie, samochód dachował, uderzał w drzewa, by ostatecznie obrócić się i zatrzymać na kołach.
Na zdjęciach ze zdarzenia widać, że uderzenie było na tyle mocne, że BMW, którym kierował kierowca zostało całkowicie rozbite.
Kolizja w miejscowości Nowinki pod Piasecznem
Źródło: tvnwarszawa.pl