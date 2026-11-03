Okolice Nieplanowane lądowanie w Modlinie. Lotnisko zamknięte Dariusz Gałązka |

Lotnisko Warszawa-Modlin zostało zamknięte Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Lotnisko Modlin

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- Samolot z Londynu wylądował na lotnisku w Modlinie o godzinie 10.01. Na pokładzie znajduje się 181 osób. Lotnisko zostało zamknięte. Czekamy na pirotechników - powiedział nam rzecznik prasowy portu lotniczego Warszawa-Modlin Adam Szabłowski.

Samolot pierwotnie miał lądować na Lotnisku Chopina, ale został przekierowany do Modlina.

Działania służb

Więcej szczegółów podano w komunikacie, który pojawił się na stronie lotniska. "O godzinie 9.54 ogłoszony został alarm dotyczący zagrożenia bombowego na pokładzie statku powietrznego wykonującego rejs na trasie London Heathrow (LHR) - Warszawa Lotnisko Chopina (WAW)" - poinformowano.

W chwili lądowania samolot posiadał 3,7 tony paliwa.

"Po lądowaniu samolot został skierowany w wyznaczone miejsce, gdzie pozostaje w oczekiwaniu na dalsze decyzje i polecenia właściwych służb, w tym zespołów pirotechnicznych" - zaznaczono w komunikacie.

W związku z zaistniałą sytuacją Lotnisko Warszawa-Modlin pozostaje zamknięte do odwołania. Trwają działania służb mające na celu weryfikację zgłoszonego zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie portu lotniczego.

W komunikacie z godziny 10.45 przedstawiciele lotniska poinformowali, że pasażerowie samolotu z Londynu opuszczają pokład. "Pasażerowie po opuszczeniu samolotu będą oczekiwać w hali przylotów lotniska Warszawa-Modlin" - dodano.