Ciało mężczyzny w rzece
Do zdarzenia doszło w pobliżu ulicy Tylnej w Nasielsku, gdzie przepływa rzeka Nasielna. Ciało mężczyzny w wodzie zauważyła osoba spacerująca w okolicy pobliskiego targowiska.
Strażacy wydobyli ciało z rzeki
- Zgłoszenie otrzymaliśmy w sobotę o godzinie 13.01. Zostaliśmy poproszeni przez policję o pomoc wydobyciu zwłok z rzeki - powiedział nam kpt. Paweł Plagowski, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na miejscu czynności prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Obecny był jeden zastęp straży pożarnej.
Na razie nie wiadomo, jak mężczyzna znalazł się w wodzie. Okoliczności tragedii będą wyjaśniane.
Źródło: tvnwarszawa.pl