Okolice Ciało mężczyzny w rzece Oprac. Alicja Glinianowicz |

Tak tonie człowiek Źródło wideo: TVN24 Łódź Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w pobliżu ulicy Tylnej w Nasielsku, gdzie przepływa rzeka Nasielna. Ciało mężczyzny w wodzie zauważyła osoba spacerująca w okolicy pobliskiego targowiska.

Strażacy wydobyli ciało z rzeki

- Zgłoszenie otrzymaliśmy w sobotę o godzinie 13.01. Zostaliśmy poproszeni przez policję o pomoc wydobyciu zwłok z rzeki - powiedział nam kpt. Paweł Plagowski, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na miejscu czynności prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Obecny był jeden zastęp straży pożarnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pieszy potrącony na drodze, trafił do szpitala

Na razie nie wiadomo, jak mężczyzna znalazł się w wodzie. Okoliczności tragedii będą wyjaśniane.