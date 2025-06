W paszporcie nie miał jednej kartki, musi wrócić do ojczyzny

Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim Źródło: Google Earth

Mężczyzna przekroczył granicę Polski od strony Litwy, nie miał dokumentów uprawniających go do wjazdu ani legalnego pobytu w naszym kraju. "Działanie to stanowiło naruszenie przepisów ustawy o cudzoziemcach, w związku z czym wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie administracyjne. Zakończyło się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu oraz orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen przez okres dwóch lat" - wyjaśnił w komunikacie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

W paszporcie czegoś brakowało

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zauważyli również brak jednej z kartek w paszporcie cudzoziemca. "W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 276 kk., tj. ukrywania, usuwania lub niszczenia dokumentu, mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia" - podano.

Dalsze czynności procesowe prowadzone będą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. Funkcjonariusze przypominają: zgodnie z obowiązującymi przepisami, za przestępstwo usuwania lub niszczenia dokumentu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

